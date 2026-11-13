Biodiversità

Australia, crediti di carbonio anche per le piantagioni produttive

Paolo Mori
di Paolo Mori
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Australia Registered Forestry Professional
Nel Paese è stato introdotto un nuovo metodo chiamato Australian carbon credit unit che considera compatibili produzione legnosa e assorbimento di CO₂

Il 10 agosto 2026 il dipartimento australiano per il Cambiamento climatico, l’Energia, l’Ambiente e l’Acqua ha aggiornato lo stato di sviluppo di un nuovo metodo dell’Australian carbon credit unit (Accu Scheme) dedicato ad afforestazione e riforestazione. La proposta prevede di riconoscere crediti per il carbonio sequestrato attraverso la piantagione di alberi, consentendo al tempo stesso il prelievo commerciale di legname. Si tratta quindi di considerare compatibili produzione legnosa e assorbimento di CO₂.

Nel sistema australiano esiste già una metodologia specifica per le piantagioni forestali produttive, in cui i progetti possono scegliere un periodo di permanenza del carbonio nelle piante in piedi di 25 oppure 100 anni. La scelta dei 25 anni comporta una riduzione dei crediti riconosciuti: del 20% per le piantagioni a turno lungo e del 25% per quelle a turno breve. Una penalizzazione che tiene conto della minore durata dello stoccaggio, senza però negare che la sottrazione di CO₂ dall’atmosfera sia realmente avvenuta.

Il confronto con l’Unione Europea induce qualche riflessione. La metodologia del Carbon removals and carbon farming certification framework (Crcf) per l’afforestazione stabilisce infatti una durata dell’attività di 35 anni e un periodo di monitoraggio di almeno 40 anni. Per piantagioni produttive a ciclo breve o medio-lungo, come molte forme di arboricoltura da legno, vincoli temporali di questo tipo possono rendere molto difficile, se non impossibile, valorizzare il carbonio sottratto all’atmosfera durante il ciclo produttivo, anche se potrebbe essere un incentivo non secondario ad accrescere la superficie delle piantagioni (a partire dal pioppo di cui ci mancano circa 50.000 ettari). Il modello australiano segue invece una logica diversa: alla minore permanenza corrisponde un minor numero di crediti, ma resta possibile attribuire un valore a un effetto climatico che si verifica realmente e che può mantenersi per diversi anni, considerando anche il carbonio che continua a essere immagazzinato nei prodotti legnosi che derivano dalle piantagioni produttive.

È una differenza che può essere rilevante e che merita attenzione anche in Europa. L’atmosfera è una sola per tutto il Pianeta e una tonnellata di CO₂ sottratta in Australia ha lo stesso effetto fisico di una tonnellata sottratta in Europa. Eppure, quando si passa dalle dinamiche atmosferiche alle regole di certificazione, lo stesso processo sembra assumere valori molto diversi a seconda del luogo in cui avviene.

Paolo Mori è membro del comitato scientifico Legambiente e direttore di Sherwood – Foreste ed Alberi Oggi

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