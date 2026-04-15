giovedì 16 Aprile 2026
Biodiversità

In Australia un registro pubblico sulla qualità degli interventi su alberi e foreste

Paolo Mori
di Paolo Mori
0
0
Australia Registered Forestry Professional
Il programma si chiama Registered Forestry Professional e consente di identificare professionisti in possesso di standard tecnici verificati, aggiornati e coerenti con una gestione sostenibile delle risorse. Un modello virtuoso che potrebbe trovare applicazione anche in Italia

L’11 marzo scorso la rubrica Pillole Forestali dal Mondo ha segnalato che in Australia è attivo un modello particolarmente interessante per qualificare e rendere riconoscibili i tecnici forestali sulla base delle loro competenze. Un sistema che ha ricadute dirette sulla qualità degli interventi sugli ecosistemi forestali. L’iniziativa è promossa da Forestry Australia attraverso il programma Registered Forestry Professional (Rfp), che consente di identificare professionisti in possesso di standard tecnici verificati, aggiornati e coerenti con una gestione sostenibile delle risorse.

Elemento centrale del sistema è il registro pubblico Rfp, uno strumento accessibile che permette a cittadini, associazioni, imprese e istituzioni di individuare con facilità tecnici qualificati nelle diverse specializzazioni della gestione forestale. Questo aspetto assume un valore particolare per chi è attento alla tutela dell’ambiente: sapere chi interviene su un bosco o su un albero, e con quali competenze, diventa una garanzia concreta di qualità e responsabilità.

L’accesso al registro non è automatico. I professionisti devono dimostrare esperienza documentata, aderire a un codice etico e partecipare in modo continuativo ad attività di formazione e aggiornamento. Questo meccanismo introduce un elemento chiave: la qualità degli interventi non è lasciata alla sola autodichiarazione, ma è supportata da criteri verificabili e da un sistema che premia la competenza reale.

Per il mondo ambientalista, questo si traduce in una maggiore tutela degli ecosistemi forestali. Interventi di gestione, taglio, rinnovazione o cura degli alberi vengono affidati a figure che operano secondo standard riconosciuti, riducendo il rischio di pratiche improprie o dannose. In altre parole, il sistema Rfp non si limita a qualificare i professionisti, ma contribuisce a garantire che le foreste siano gestite con attenzione agli equilibri ecologici, alla biodiversità e alla sostenibilità nel lungo periodo.

L’obiettivo è duplice e ben definito: da un lato garantire qualità, trasparenza e affidabilità delle competenze disponibili sul mercato, dall’altro valorizzare quei professionisti che investono nella propria crescita tecnica e nella responsabilità ambientale. Il risultato è un rafforzamento del rapporto di fiducia tra tecnici e società, inclusi cittadini e associazioni impegnate nella difesa del patrimonio naturale.

Si tratta di un modello che potrebbe trovare applicazione anche in Italia, dove la riconoscibilità delle competenze specialistiche rappresenta ancora un elemento migliorabile, soprattutto dal punto di vista della trasparenza verso il pubblico. In ambito istituzionale, il Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali non sembra poter svolgere una funzione analoga di promozione basata sulle specializzazioni: tale impossibilità pare legata a limiti del mandato istituzionale più che a una mancanza di volontà dell’Ordine stesso. Potrebbe quindi emergere lo spazio per iniziative complementari, anche di natura associativa, capaci di valorizzare le competenze e rendere più leggibile e affidabile il mercato dei servizi forestali.

L’esperienza australiana dimostra che strumenti semplici, accessibili e basati su criteri chiari possono contribuire in modo concreto a qualificare il settore e, soprattutto, a garantire che ogni intervento su alberi e foreste sia eseguito con competenza, responsabilità e attenzione agli equilibri ambientali. Un esempio già disponibile, che meriterebbe attenzione e capacità di adattamento anche nel contesto nazionale.

Paolo Mori – Comitato Scientifico Legambiente e direttore di Sherwood – Foreste ed Alberi Oggi

Summary
In Australia un registro pubblico sulla qualità degli interventi su alberi e foreste
Article Name
In Australia un registro pubblico sulla qualità degli interventi su alberi e foreste
Description
Il programma si chiama Registered Forestry Professional e consente di identificare professionisti in possesso di standard tecnici verificati, aggiornati e coerenti con una gestione sostenibile delle risorse. Un modello virtuoso che potrebbe trovare applicazione anche in Italia
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH