Nel mese di febbraio, alle 22, ad Est, si innalzano l’Orsa Maggiore con i Cani da Caccia, e i due leoni, il grande Leone e il piccolo Leone Minore. A Nord il Dragone, il Cefeo, Cassiopea e la debole Giraffa coronano la Polare e l’Orsa Minore. Al meridiano, cioè a Sud, troviamo il Cane Maggiore, il Cane Minore e l’Unicorno, ma, nel cielo buio della campagna, vi potremo anche notare il lungo serpeggiare dell’Idra e il piccolo Sestante. A Ovest, dirette ormai a tramontare, la bellissima costellazione di Orione, il Toro con l’inconfondibile ammasso stellare delle Pleiadi e il Perseo. La testa della Balena e la lunga coda di Andromeda si immergono all’Orizzonte. Allo zenit troviamo la debole Lince, e i luminosi asterismi dei Gemelli, Cancro e Auriga (http://divulgazione.uai.it).

Auriga è il re di Atene Erittonio, a cui Atena insegnò, primo uomo, a domare i cavalli. Il re costruì per primo un carro trainato da 4 cavalli, a imitazione del carro del Sole. Zeus impressionato lo pose, in suo onore, tra le stelle. Abbiamo già incontrato il sistema quadruplo della luminosissima Capella, quattro soli migliaia di volte più luminosi del nostro Sole in mutua orbita tra loro, il sistema triplo di Menkalinan, l’inconsueta Epsilon Aurigae, la grande gigante rosso-arancio Al Kab e il“polso del cocchiere”, Mahasim una stella binaria a 170 anni luce dalla Terra. Oggi incontriamo Zeta Aurigae (ζ Aur), Saclateni [il secondo braccio] un sole binario. Una supergigante rosso-arancio, 3.000 volte più luminosa del nostro Sole, 60 volte più grande e 5 volte più massiccia, in mutua orbita con un sole azzurro di 5 masse solari. Si eclissano a vicenda nella loro orbita di 972 giorni di periodo, facendo salire e scendere la magnitudine della stella dalla 3.7 alla 4.0. 790 anni luce dalla Terra.

Oggetto del mese

Occultazione Luna-Aldebaran

Munitevi di un piccolo binocolo la sera del 23, dalle 18 alle 19, si vedrà la Luna al Primo Quarto occultare Aldebaran, la stella più luminosa del Toro. Da alcune località dell’Italia centrale si vedrà la Luna “sfiorare” la stella (con un piccolo cannocchiale si potrà anche vedere la stella lampeggiare, mentre sta passando attraverso le montagne lunari al bordo). Dall’Italia settentrionale si potrà invece osservare la scomparsa della stella per una manciata di minuti, mentre da Roma La Luna e Aldebaran saranno quasi a contatto (la mappa si riferisce a Roma alle ore 19). Al Meridione si vedrà la Luna transitare nella costellazione del Toro appena al di sopra di Aldebaran.

Autore: Giorgio Bianciardi Vicepresidente Unione Astrofili Italiani

www.uai.it