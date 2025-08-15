sabato 16 Agosto 2025
Clima

Attacco alla scienza

Redazione
di Redazione
0
0
La manifestazione “Stand up for science” del 7 marzo davanti al Lincoln Memorial di Washington, contro i tagli ai fondi per le agenzie federali e agli istituti di ricerca medica
Un’ideologia regressiva attacca la ricerca scientifica, soprattutto quella sul clima

di GIANFRANCO BOLOGNA

In questo drammatico periodo attuale segnato da un collasso della ragione e da una disumanità che pensavamo di non dover più vedere — come accade oggi a Gaza — assistiamo a un attacco politico senza precedenti alla scienza, in particolare a quella della sostenibilità. Quello che doveva essere il decennio dell’azione concreta per raggiungere gli Obiettivi dell’Agenda 2030 sta subendo una brusca frenata. Un esempio clamoroso è rappresentato dagli Stati Uniti. Donald Trump ha apertamente attaccato il mondo accademico e scientifico del Paese — tra i più avanzati al mondo, basti pensare ai 150 premi Nobel di Harvard. Con ordini esecutivi ha tagliato fondi alla ricerca, indicato ambiti da abbandonare (come gli studi sul cambiamento climatico e sull’ambiente), messo in discussione la scienza medica e i vaccini, promuovendo al loro posto una visione ideologica, il cosiddetto “MAGA Science”. Ha ritirato gli USA dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, bloccato la partecipazione dei climatologi governativi ai lavori dell’IPCC, e autorizzato nuove trivellazioni per continuare a puntare sui combustibili fossili.

Leggi anche Trump contro il clima e la natura

Situazioni analoghe si stanno verificando anche altrove — basti citare il caso emblematico della presidenza di Javier Milei in Argentina — mentre la nuova Unione Europea, all’indomani delle ultime elezioni, appare sempre più ostaggio delle campagne ostili al Green Deal, che stanno rallentando iniziative cruciali per la transizione sostenibile. È il trionfo di una profonda arretratezza politica e culturale su un tema essenziale per il futuro dell’umanità: come rendere sostenibile la nostra presenza sul Pianeta. Una visione miope, che ignora l’evidenza scientifica ormai consolidata: il nostro benessere fisico e mentale dipende in modo diretto dalla salute e dalla vitalità degli ecosistemi naturali.

L’Homo sapiens è il risultato della straordinaria storia della vita sulla Terra: una specie che dipende dalle condizioni fisiche, geologiche, climatiche, ecologiche e biologiche che ne hanno reso possibile l’evoluzione. Siamo profondamente interconnessi con tutte le forme di vita, dai primi microrganismi comparsi oltre 3,8 miliardi di anni fa alla ricca biodiversità dell’Olocene, l’epoca geologica che condividiamo oggi con milioni di altre specie. L’essere umano ne è parte integrante. La cultura dell’Homo economicus ci ha illuso di essere al di sopra e al di fuori della natura. Già nel 1978 il poliedrico scienziato francese Joël de Rosnay, nel libro “Il macroscopio”, proponeva la necessità di un nuovo “strumento” per comprendere l’infinitamente complesso, così come il microscopio e il telescopio avevano aperto all’infinitamente piccolo e grande. Questo strumento non è tecnologico, ma mentale: la nostra intelligenza e logica, ancora impreparate ad affrontare la complessità della vita e dei sistemi sociali perché la molteplicità di elementi, interazioni e combinazioni ci disorienta.

Per questo abbiamo bisogno di un macroscopio (dal greco makrós, grande, e skopein, osservare): uno strumento simbolico, fatto di metodi e approcci multidisciplinari, capace di aiutarci a cogliere l’incredibile complessità del mondo in cui viviamo. Il macroscopio rappresenta una nuova forma di osservare, comprendere e agire. La cultura dovrebbe guidarci nel suo utilizzo, per ripensare il nostro rapporto con la natura, la società e il futuro della nostra specie, elaborando nuove regole di comportamento, educazione e azione. La politica, oggi più che mai, dovrebbe riconoscere il valore di questo strumento e imparare a utilizzarlo — prima che sia troppo tardi.

L’articolo è tratto dalle pagine di QualEnergia di luglio/agosto 2025

Abbonati per non perdere contenuti esclusivi!

Summary
Attacco alla scienza
Article Name
Attacco alla scienza
Description
Un'ideologia regressiva attacca la ricerca scientifica, soprattutto quella sul clima
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH