Le opere d’arte uniche sono acquistabili partecipando all’asta di beneficenza sul portale CharityStars dal 9 al 30 novembre 2023, per contribuire alla campagna di Legambiente a favore delle aziende agricole alluvionate lo scorso maggio sull’Appennino

Artisti di fama internazionale, attraverso la propria genialità creativa, hanno trasformato la lampada Soirée, progettata da Marco Merendi e Diego Vencato e prodotta da F.lli Guzzini, in opere d’arte uniche. La collezione di lampade d’arte “Soirée. La luce del pensiero” nasce grazie all’iniziativa di Lucrezia De Domizio Durini.

Le opere sono ora disponibili all’asta sul portale CharityStars, SCOPRILE QUI!

Acquistare o regalare una di queste lampade significa scegliere un oggetto di grande valore, che coniuga il gusto per un design elegante e raffinato con l’espressione unica e originale dell’arte contemporanea. Ma non solo. Significa anche donare un contributo importante e concreto alla campagna di Legambiente a favore delle aziende agricole alluvionate dell’Emilia-Romagna. I proventi dell’asta infatti saranno destinati alla campagna “Ricostruiamo il cuore verde dell’Emilia-Romagna”. La campagna, avviata subito dopo la terribile alluvione dello scorso maggio, nasce per restare al fianco delle aziende agricole della Romagna e dell’Appennino più duramente colpite da questo vero e proprio ciclone.

L’alluvione ha provocato frane, esondazioni, danni incalcolabili al territorio e perdite di vite umane. La situazione per molte aziende agricole resta ancora drammatica e, dopo la prima emergenza, questi importanti presidi del territorio e del paesaggio rischiano di essere dimenticati.

In particolare, nell’Appennino bolognese occorre riaprire alcune strade per poter raggiungere i castagneti secolari isolati e crollati; nella zona dell’Appennino forlivese occorre realizzare una strada provvisoria per permettere alla comunità di raggiungere il borgo vicino; è necessario acquistare essenze rigenerative e siepi per dare una mano alle aziende biologiche e occorre aiutare gli apicoltori della Romagna acquistando nuove arnie affinché possano riprendere le attività.

Ogni opera ha non solo un grande valore artistico ma rappresenta un importante gesto di solidarietà. Le lampade sono acquistabili partecipando all’asta di beneficenza sul portale CharityStars dal 9 al 30 novembre 2023. Ogni lampada è confezionata in una scatola in legno con incisione e corredata da un certificato di autenticità originale dell’artista.

