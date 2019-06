Asta al buio con un banditore d’eccezione: lattore e performer Antonio Rezza. Organizzata dall’Associazione A Roma Insieme – Leda Colombini, che si occupa di portare i bambini soggetti a detenzione involontaria fuori dal carcere: l’appuntamento è per mercoledi 19 giugno alle ore 21,30 ad Agricoltura sociale Capodarco in via Tenuta della Mistica a Roma.

La serata è a entrata libera con libera sottoscrizione per contribuire alle attività di “A Roma Insieme…..Mai più bambini in carcere”.

