Spari anche di notte, periodi più lunghi, caccia anche in spiaggia. Legambiente: “Questo ddl è inaccettabile, normalizza il bracconaggio e se approvato cancellerà gli ultimi 60 anni di politiche e impegni a tutela degli animali selvatici”

Il Governo presenterà un disegno di legge di revisione della normativa sulla caccia entro il mese di maggio. Le associazioni ENPA, LAC, LAV, Lipu e WWF Italia sono venute a conoscenza del contenuto del ddl che circola in ambienti venatori e che il Governo è intenzionato a presentare, forse già nel prossimo Consiglio dei ministri per poi mandarlo al Parlamento. Secondo le associazioni, “si tratta di un testo intriso di ideologia ed estremismo filo-venatorio che di fatto regala ai cacciatori la fauna selvatica e le aree naturali che la Costituzione riconosce come patrimonio di tutti e delle future generazioni, facendosi beffe della scienza e dei diritti dei cittadini”. Sarebbero 18 gli articoli previsti per la riforma della Legge 156, in cui si riscontrano anche elementi di incostituzionalità e contrari alle direttive europee in materia.

Stando a quanto trapela dalle indiscrezioni, ci sarebbero: l’aumento dei periodi di caccia che vengono estesi oltre febbraio (periodo di migrazione prenuziale e nidificazione); la riapertura degli impianti di cattura dei richiami vivi; un aumento da 7 a 47 delle specie che possono essere catturate; l’eliminazione di ogni limite nel possesso di uccelli da richiamo provenienti da allevamento, rendendo i controlli sostanzialmente impossibili, favorendo il bracconaggio e il traffico di animali; la caccia potrà essere svolta nelle aree demaniali come spiagge, zone dunali con enormi rischi per escursionisti, villeggianti, ciclisti; le gare di caccia con cani e fucili sarebbero consentite anche di notte e nei periodi di nidificazione.

“Il ddl che si appresta ad arrivare in Cdm – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – è un testo inaccettabile. Se venisse approvato cancellerebbe gli ultimi 60 anni di politiche, impegni e azioni dell’Italia a tutela e conservazione degli animali selvatici, calpestando, al tempo stesso, l’art. 9 inserito nel 2022 nei principi della Costituzione, che obbliga lo Stato, attraverso le sue leggi, a garantire la tutela degli animali”.

Legambiente, nel giorno del decimo anniversario della legge sui delitti ambientali nel Codice penale, rivolge un forte appello alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Impedisca questo scempio legislativo e si impegni, invece, insieme al governo – continua Ciafani – a completare quella riforma di civiltà avviata nel 2015, approvando finalmente sanzioni efficaci e dissuasive contro chi commette crimini contro gli animali, a partire dal bracconaggio e dai traffici di specie protette, come prevede la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente”.

In Italia le specie animali selvatiche, anche quando particolarmente protette e a rischio di estinzione, come dimostra il caso dell’Ibis eremita (Geronticus eremita), sono reiteratamente oggetto di caccia illegale. Per questo, in fatto di tutela degli animali, il nostro Paese non può fare passi indietro con un Ddl palesemente incostituzionale e che renderebbe legale il bracconaggio, che deve invece diventare un delitto, con la reclusione da tre a sei anni.

Legambiente ricorda, inoltre, che a tre anni dall’inserimento in Costituzione della tutela degli animali, l’80% degli atti successivamente approvati non rispetta il principio costituzionale richiamato dall’art.9 e solo il 20,5% è in linea con la riforma del 2022. A livello politico l’attenzione maggiore si è concentrata sugli animali d’affezione, mentre gli animali selvatici sono costantemente “sotto attacco” a causa del bracconaggio e di importanti traffici illeciti, anche internazionali, e del tutto privi, ancora oggi, di un’effettiva tutela penale, a partire dalle specie protette.

Inoltre, in un periodo in cui tra l’altro la Commissione Europea ha contestualmente deciso una modifica diretta dello status di tutela del lupo, specie dall’alto valore conservazionistico, nella Direttiva Habitat tramite il suo spostamento dall’allegato IV all’allegato V, Legambiente ricorda che il Governo non ha alcuna intenzione di mantenere inalterato, sul territorio nazionale, lo stato di protezione della specie (facoltà che gli stati membri hanno) per cedere alle pressioni di armieri e cacciatori contro ogni evidenza scientifica e in pieno contrasto ai principi di una sana e possibile coesistenza tra attività antropiche e fauna selvatica.