Il fascino della Camargue in bicicletta, regione umida fra le più belle della Francia. Un’arancino- bomba a Palermo, piccola ribellione da ricordare per una vegana. Famiglie che preparano la salsa a Roccella Ionica, poi, sulla Costa dei Gelsomini. Una bottiglia d’acqua in dono verso Genova, unico scampo all’arsura dell’estate. E ancora, forature inaspettate. Uomini invadenti. Ciclisti logorroici, ma sempre pronti a indicarti il cammino. L’ospitalità degli ungheresi sul lago Balaton. Il perdersi fra i boschi greci del fiume Acheronte o fra le pianure sterminate polacche, che per chilometri corrono ininterrotte dal mar Baltico ai Carpazi.

Disegni a Pedali, primo progetto illustrato dalla street artist e disegnatrice Croma, aka Claudia Romagnoli, in cui rappresentazione grafica e bicicletta diventano compagni di viaggio indissolubili. Un diario a inchiostro, dove ogni schizzo, come un’istantanea, prende il nome di un luogo. E dove ciascun personaggio incontrato, rappresenta un momento vissuto, la cultura del Paese attraversato. «Un fedele taccuino – racconta l’autrice a Nuova Ecologia – sul quale imprimere volti, personaggi, città, strade, ciclisti, incontri, scontri, momenti di solitudine e gioia e tante sudate». Classe 1976, originaria di Campobasso ma romana di adozione, Claudia Romagnoli è un’ex educatrice innamorata dei cicloviaggi in solitaria. Ma anche un’instancabile attivista, in prima linea per inseguire il sogno di una mobilità più sostenibile, nella Capitale come nel resto d’Italia. Dal 2008, a bordo della sua vecchia Atala, ha attraversato tutta l’Europa e un pezzo di Medioriente, spinta dal desiderio di dare alla dimensione del viaggio un senso diverso. Restituendogli un gusto più autentico e avventuroso, da assaporare senza fretta, pedalando lentamente.

«Roma-Ferrara è stato il mio primo viaggio in bicicletta – ricorda Claudia – percorso dieci anni fa in qualche giorno, in compagnia di altre persone. Un test importante, che mi ha fatto capire che è bello e si può fare». L’anno seguente cominciano i viaggi in solitaria, in Puglia e Sicilia. Poi il grande passo, all’estero: attraversare Grecia e Turchia. Esperienze intense, ma non sempre semplici. «Agli occhi dei locali sei uno strano personaggio di sesso femminile che viaggia da sola. Nonostante non sia mai incappata in situazioni pericolose, ho vissuto episodi di discriminazione e machismo. Sei spesso additata, ti si dice dietro qualcosa. A volte è un po’ estraniante, ma va fatto. Sono spazi che vanno conquistati. E anche se la libertà femminile è limitata di default, bisogna riprendersela a testa alta». Emblematico il confronto con la condizione delle donne a Zeytinlikuyu, ad ovest della Turchia. «Facevano il bagno in burkini, una sorta d’incerata che lascia libero solo l’ovale del viso e veniva messa ad asciugare su una sedia, dai mariti che giocavano a carte. E questo a due passi da villaggi turistici, con donne occidentali in costume da bagno. Il nostro mondo, racchiuso in un piccolo pezzo di spiaggia», commenta.

Del tour Italia, Francia, Spagna e Portogallo ricorda invece la regola più importante appresa, per affrontare al meglio questa particolare tipologia di itinerari: «Ho imparato a non cercare, ma a prendere ciò che viene. Nel momento in cui non cerchi più nulla, arriva tutto. Ti deve piacere la solitudine, per affrontare esperienze così ricche». Del viaggio in Polonia, raggiunta passando per Slovacchia, Ungheria e Slovenia, avverte ancora il brivido dell’avventura e della scoperta, le chiacchierate notturne sull’arte con una gallerista a Ptuj, antichissima cittadina slovena. «E gli squisiti piroghi, i tipici ravioloni polacchi che mi hanno nutrito per mesi. Perché noi ciclisti andiamo a carboidrati, non ad idrocarburi», ribadisce sorridendo.

Il più semplice dei cicloviaggi di Croma, è stato quello nel cuore dell’Europa: Francia, Belgio, Baesi Bassi e Germania, affrontate su vere e proprie autostrade ciclabili. «Ho incontrato un grande rispetto per le biciclette. Una condizione idilliaca a confronto della realtà romana, dove misure base devono ancora essere conquistate. Dalle piste ciclabili alla messa in sicurezza del manto stradale, ai parchi cittadini lasciati all’abbandono». Fondamentale, per “sopravvivere”, è stato l’incontro con il mondo delle ciclofficine popolari, dove oltre ad acquisire competenze tecniche per la manutenzione del mezzo, ha maturato la consapevolezza di quanto politiche per una città a misura di bicicletta siano necessarie. «Le ciclofficine, diffuse ormai in modo capillare a Roma, stanno facendo un grande lavoro in questo senso», ribadisce Claudia Romagnoli, che ha deciso di fondarne una, nello spazio sociale “100Celle Aperte”, intitolata a Luigi Masetti, ragioniere anarchico pioniere dei cicloviaggi nell’Ottocento. Qui, nello scorso mese di maggio, è stata presentata l’ultima pubblicazione di Croma, realizzata insieme ad altri dieci illustratori, fumettisti e street artist. Si tratta di De Core (Edizioni Il Galeone), una graphic novel collettiva e romanesca, che omaggia e rielabora Un marziano a Roma di Ennio Flaiano. Un fumetto che, con ironia e cinismo, racconta le disavventure di un alieno atterrato nella Capitale, consumate fra le periferie di Tor Sapienza, Centocelle, Quarticciolo e Primavalle, dove la carica di accoglienza popolare, mutuo aiuto e solidarietà che un tempo le caratterizzava, sembra ormai scemata.

La passione per i viaggi e per la tutela dell’ambiente ritorna nell’ultimo lavoro dell’artista molisana, chiamato Ostinate, presentato a Roma al festival “Crack! Fumetti dirompenti”, che si è tenuto nel mese di giugno al Forte Prenestino. «Una galleria di ritratti di grandi figure femminili, che sfidando la cultura dominante hanno messo in discussione ruoli, confini geografici e mentali, abitudini di genere e classificazioni – racconta Claudia Romagnoli – rivendicando da un microfono, da una foresta o da una duna nel deserto, il diritto a seguire la propria strada». Come Simona Kossak, zoo-psicologa, scienziata e ambientalista polacca, che per trent’anni ha vissuto in una baita nella foresta di Bialowieza senza elettricità, dedicando la sua vita a curare e proteggere gli animali. O come Frei Starch, viaggiatrice che all’inizio del 900, sul dorso di un cammello, ha esplorato Siria e Medioriente da sola. «Un omaggio a eroine che rappresentano un esempio da seguire per le generazioni future – conclude Croma – spesso messe spesso in un angolo dalla storia, per ricordare che oltre a Frida Khalo ci sono tante altre donne da celebrare”l

Autore: Loredana Menghi