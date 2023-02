Le api approdano a OrtoMondo

Grazie ai fondi raccolti con la campagna Save The Queen, sono state donate 10 arnie a OrtoMondo a Paestum, dove i migranti lavorano nei comparti agricolo e turistico della Piana del Sele e si prendono cura dell’orto sociale

Nuovo obiettivo all’insegna della salvaguardia della biodiversità messo a segno da Legambiente con il progetto Save the queen. Destinatario della donazione questa volta è stato OrtoMondo, il progetto lanciato nel 2021 da Legambiente Paestum a Capaccio, in provincia di Salerno. Dieci arnie, uno smielatore con 20 favi e un motore, un banco grande per disopercolare, un leggio per banco e un coltello per disopercolare: questa la dotazione messa a disposizione degli operatori di una realtà nata per dare dignità, a partire dall’abitare, ai migranti che lavorano nei comparti agricolo e turistico della Piana del Sele. A loro è stata messa a disposizione una soluzione abitativa condivisa. Un progetto innovativo che può dare casa fino a sedici persone che si occupano, oltre che della manutenzione ordinaria della struttura, dell’orto sociale. Da oggi, avranno un compito in più da assolvere: prendersi cura delle api, preziose alleate per la nostra sopravvivenza sul Pianeta.

“Il progetto Save the queen – afferma Angelo Gentili, responsabile agricoltura di Legambiente – ha come obiettivo non solo la salvaguardia delle api, cruciali per consentire la nostra stessa esistenza, ma anche quello di coinvolgere i territori in azioni concrete finalizzate alla lotta alla crisi climatica. Questa donazione ne è la prova tangibile e dimostra che ciascuno di noi può fare la propria parte. Del resto, OrtoMondo è per l’intera associazione fiore all’occhiello e orgoglio per le numerose attività e progetti virtuosi realizzati sia nell’ambito degli orti sociali e dell’attività agricola in generale, che in fatto di inclusione nei confronti dei migranti. Le battaglie ambientali e quelle sociali devono sempre andare di pari passo e questa realtà ne è la concreta dimostrazione. Bene anzi benissimo, dunque, che parte del ricavato della nostra campagna sia approdato proprio qua.”

“A casa OrtoMondo, sostiene Pasquale Longo, presidente del circolo di Paestum con l’arrivo delle nuove case per le api, presi dall’entusiasmo abbiamo improvvisato la danza dell’otto -la danza delle api- la particolare danza a forma di otto dell’ape esploratrice che comunica alle proprie compagne le preziose informazioni circa la distanza e la direzione in cui si trovano fiori, polline, nettare e acqua. Alla fine Kandara il più giovane abitante di casa OrtoMondo, ha commentato: “Sono belle le api! Hanno il giallo della Legambiente e il nero dell’Africa, sono perfette!”. È con questo spirito che entriamo a far parte degli apicoltori Save the Queen con la consapevolezza che l’uomo non è il padrone della Terra, come ci ricorda lo scienziato Stefano Mancuso, ma soltanto uno dei suoi condomini più spiacevoli e molesti”.

Legambiente con la campagna Save The Queen è in prima linea per salvare le api dal rischio estinzione, fondamentali per il mantenimento della biodiversità ma sempre più minacciate dalla crisi climatica, inquinamento e pesticidi. Cittadini e realtà aziendali possono aiutare le apicoltrici e gli apicoltori impegnati nella loro tutela, contribuire alla piantumazione dei fiori preferiti dagli impollinatori, ai controlli mensili negli alveari, all’acquisto di prodotti 100% naturali per garantire la salute delle api. Tra le mission della campagna anche la donazione di arnie tecnologiche ad apicoltori che seguono un decalogo che certifica la sostenibilità e il rispetto delle api, in collaborazione con la start-up Beeing.

Contribuisci anche tu alla CAMPAGNA SAVE THE QUEEN