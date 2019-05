A Montevarchi, in provincia di Arezzo, due cittadini albanesi sono stati denunciati per avere ucciso un cinghiale a colpi di mazza e accetta, dopo averlo catturato con un laccio di metallo.

I due albanesi, residenti a Montevarchi, sono stati fermati a Terranuova Bracciolini dai carabinieri forestali mentre stavano trascinando con una trattrice agricola la carcassa del cinghiale. L’animale aveva la testa completamente fracassata e una zampa era ancora stretta da un canapo di acciaio con cima troncata.

Prima di essere intercettati dai militari, i due bracconieri avevano gettato in un cespuglio di rovi una mazza e una grossa accetta. Ma il gesto era stato notato dai carabinieri, che hanno quindi potuto recuperare i due utensili. Uno dei due uomini, dopo il ritrovamento degli attrezzi, ha ammesso di avere ucciso l’animale e di aver piazzato il laccio in cui il cinghiale era rimasto intrappolato. Il bracconiere ha inoltre consegnato alcuni lacci che ancora non aveva utilizzato e ha accompagnato i militari nel luogo in cui l’animale era stato catturato e violentemente ucciso. Sul posto erano presenti altre tre trappole già piazzate, che sono state immediatamente rimosse e poste sequestro, assieme alla mazza, all’accetta e ai lacci già consegnati dai bracconieri.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook