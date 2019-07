“Tutti insieme senza discriminazione alcuna”. È il motto di Agripunk, un rifugio per animali salvati dallo sfruttamento nato dalla riconversione di un ex-allevamento intensivo di tacchini da carne. Sorge su un terreno di 26 ettari, 20 dei quali dedicati ai pascoli degli animali, ad Ambra, frazione del comune di Bucine in provincia di Arezzo. “Diamo soccorso ad animali e diamo loro la possibilità di vivere in libertà – spiegano i fondatori Desirée e David – tuteliamo il bosco, i corsi d’acqua e le sorgenti, proteggiamo e diamo rifugio ad animali selvatici avendo creato un’area libera dalla caccia, realizziamo un’agricoltura sostenibile, biodinamica, sinergica, recuperando sementi e piante antiche e tradizionali e creando laboratori di artigianato”.

Tanti i progetti in campo, da eventi artistici a corsi su antispecismo e lotta ad ogni forma di dominio e prevaricazione, su cui però incombe la scure dello sfratto: “Entro il 31 luglio – raccontano su GoFundMe – dobbiamo presentarci in tribunale per evitarlo e abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”. Per questo è stata rilanciata una raccolta fondi, il cui scopo adesso è scongiurare la riapertura dell’ex allevamento intensivo.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook