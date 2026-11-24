Il governo prevede una struttura nazionale di natura commissariale. Da nord a sud, sono già 13 i parchi commissariati. Per Legambiente è una figura non necessaria che lavorerà per attuare un piano condivisibile: istituire entro il 2030 i 14 parchi nazionali e le 20 aree marine previste dalla legge 394/91, 979/82

di ANTONIO NICOLETTI, Responsabile nazionale aree protette Legambiente

Lo scorso 19 novembre la Camera dei Deputati ha approvato alcune modifiche al testo del D.L. 177/2026 – Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche. Tra queste modifiche, spicca l’articolo 2-bis che prevede un Commissario straordinario per la tutela delle aree naturali protette, di cui proprio non si sentiva l’esigenza. O meglio. Non si capisce perché nominare un Commissario straordinario anziché migliorare la capacità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di portare a termine gli obiettivi ed i procedimenti che la norma approvata assegna alla nuova figura del Commissario.

Cominciamo col dire che concordiamo con l’obiettivo di istituire entro il 2030 i 14 parchi nazionali e le 20 aree marine previste dalla legge 394/91, 979/82 e successive norme approvate dal Parlamento e non ancora istituite. Così come non abbiamo dubbi sulla necessità di approvare il Programma triennale di sistema per le aree naturali protette e accelerare l’approvazione dei piani e dei regolamenti dei parchi nazionali, perché sono tutte proposte che in questi anni abbiamo chiesto anche noi di approvare.

Non si capisce perché nominare un Commissario straordinario anziché migliorare la capacità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di portare a termine gli obiettivi

Anzi, ci auguriamo che per le aree protette si vada ben oltre quelle già previste e approvate dal Parlamento e si dia risposta alle nostre richieste di istituire, ad esempio, anche il Parco nazionale del Fiume Magra, quello del Monte Catria, della Penisola Sorrentina o del Fiume Ofanto oppure un’Area marina protetta per tutta la Costa Cilentana e per quella Molisana. E la pianificazione dei parchi diventi una strategia sempre più incisiva per frenare la perdita di biodiversità e contrastare i cambiamenti climatici realizzando piani dei parchi integrati con la rete natura 2000, la gestione forestale sostenibile, l’adattamento e la mitigazione climatica a partire dall’efficace contrasto degli incendi boschivi che anche nel 2026 hanno devastato le nostre aree protette.

Non abbiamo nulla da eccepire con gli obiettivi di garantire un Programma di sistema per le aree naturali protette, o con la volontà di superare i ritardi e la vergognosa mancanza di piani e regolamenti per i parchi e le aree marine protette, oppure che tutti i procedimenti previsti concludano il loro iter in modo da raggiungere i target previsti di proteggere legalmente il 30% di territorio e di mare entro il 2030. Non è questo il punto. E non si tratta nemmeno di un Commissario imposto da una parte politica verso l’altra, perché l’emendamento in questione è stato approvato con il parere positivo del Ministro Pichetto Fratin e della Direzione generale tutela della biodiversità e del mare competente per le aree protette.

Il problema, semmai, è politico e riguarda l’intera maggioranza di governo che non è riuscita a mantenere la promessa di una riforma condivisa della 394/91 che avrebbe affrontato i nodi irrisolti tra cui velocizzare gli iter istitutivi per raggiungere gli obiettivi al 2030. Una maggioranza di governo che ha deciso fin dal suo insediamento di accelerare i procedimenti bloccati proprio perché voleva dimostrare un cambio di passo nella gestione delle aree protette del nostro Paese. La realtà, invece, racconta di un governo che sta portando a casa nuovi Parchi nazionali (Matese, Iblei, Portofino, Costa dei Trabocchi e Teatina) imposti dalla giustizia amministrativa e dai Tar. Tutto questa distanza tra la volontà di dimostrare la differenza con i governi del passato e la concreta realtà, sta creando problemi nello stesso centrodestra che voleva dare una sua impronta al sistema delle aree protette ma non è andato oltre le nomine di fedelissimi negli enti parco nazionali. Insomma, poca cosa rispetto alle aspettative create che, è bene sottolineare, alcune erano condivise e richieste da tempo.

Non abbiamo mai creduto, e non ci convince, la figura del Commissario straordinario applicato alle aree protette, sebbene il programma che gli viene assegnato è condivisibile. Sarebbe stato più lineare intervenire sugli iter istitutivi bloccati affermando il rispetto della norma già vigente che impone 180 giorni per procedere; di superare la mancanza di piani e regolamenti costringendo gli Enti parco e le Regioni a rispettare, anche qui, la 394/91 e poi nel caso nominare dei commissari ad acta come la stessa legge prevede. Ancora una volta, invece, si è scelto di forzare la mano alla 394/91 perpetuando il rito del Commissario straordinario che, per inciso, si aggiunge agli altri nominati nei 13 enti parco nazionali attualmente commissariati.

Leggi anche: Cento di questi Parchi nazionali