“Ben pochi sanno ancora che cos’è un albero”, scriveva non molti anni fa il poeta Giuseppe Conte, quando in pochi avevano preso coscienza di una frattura epocale prodottasi nel rapporto tra l’uomo e la natura: una natura sempre più inquinata e a rischio di sterminio per le speculazioni selvagge e prima ancora per l’insensibilità ecologica di un mondo contemporaneo ormai al servizio esclusivo della tecnica.

Come ripristinare, in un simile contesto, un colloquio dell’uomo con la natura dal momento che il cordone ombelicale con essa si era spezzato? Se lo sono chiesti circa 30 anni fa i soci di Legambiente Valle Dell’Irno, non attraverso una fuga nel mito della natura, ma nella concretezza operativa di una serie di manifestazioni, iniziative, capaci di risvegliare dal torpore l’opinione pubblica, spingendola nuovamente a investire in una politica ambientale e prima ancora a riprendere confidenza con i profumi e i colori del paesaggio naturale.

Trent’anni fa, nella Valle Dell’Irno, tra i comuni di Fisciano e Calvanico, una superficie boscosa estesa per circa 90 ettari, chiamata Frassineto dal nome dell’esemplare arboreo più diffuso in loco, inselvatichita dall’incuria, offriva lo spettacolo allarmante di un degrado ambientale all’apparenza inarrestabile. Fu impresa non agevole per i primi volontari farsi strada tra le barriera di rovi che bloccavano la crescita del bosco, destinandolo ad un invecchiamento precoce; rimboccandosi le maniche per liberarne il territorio dalle valanghe di rifiuti di ogni genere che lo facevano somigliare a una discarica; riparando i danni cagionati da non infrequenti atti vandalici perpetrati dai soliti ignoti. Né tantomeno fu facile superare i molti ostacoli burocratici e le resistenze psicologiche di una mentalità diffusa gravata da pregiudizi e privilegi, che identificavano nel bosco una terra di nessuno, esposta agli sconfinamenti e agli arbitrii del primo occupante.

Finalmente, nell’agosto 1989 una delibera del Comune di Fisciano, accogliendo l’istituzione di un’area naturalistica in località Frassineto, con proposta di vincolo, premiava l’impegno costante del circolo Legambiente Valle Dell’Irno, a cui veniva affidata la gestione di questo ingente patrimonio naturale con finalità ecologiche di tutela e valorizzazione. I risultati di questa gestione trentennale, competente e appassionata, sono quanto mai visibili, oggi, allo sguardo dei tanti visitatori che percorrendo i sentieri di Frassineto, ammirandone la flora e la fauna, possono appurare che ogni qual volta un gruppo di persone capaci e sensibili investe il meglio del proprio ingegno e delle proprie risorse nella natura, essa ne ripaga generosamente gli sforzi diventando il luogo deputato di una indimenticabile esperienza di bellezza (capace di offrire benessere e svago a chi ne usufruisce); didattica (perché insegna, soprattutto alle nuove generazioni, il valore di un educazione ambientale veramente condivisa) ed etica (perché amando e rispettando la natura, ci riappropriamo della nostra stessa identità e del senso più profondo ed elementare della vita).

Di questo lungo impegno il profilo familiare della casa museo silvo-pastorale che accoglie i visitatori all’ingresso dell’oasi è forse la testimonianza al contempo più concreta e simbolica, poiché ogni sua singola pietra ci tramanda la memoria della sua paziente e faticosa costruzione, e di tutto un patrimonio di esperienza, di sforzi, di competenza che i soci di Legambiente in osservanza del motto “pensare globalmente, agire localmente” hanno messo a disposizione del bosco di Frassineto ma soprattutto di quanti vogliono spendersi per una cultura ambientale.

Una cultura che va costruita e incrementata giorno per giorno non solo con l’impegno generoso di “pochi ma buoni”, ma anche con il sostegno determinante e l’attenzione partecipe delle istituzioni.

Per questo auspichiamo che il trentennale della gestione dell’area naturalistica di Frassineto da parte di Legambiente Valle Dell’Irno non sia unicamente motivo di una pur sentita celebrazione ma occasione di un consuntivo provvisorio del grande lavoro svolto e di un rinnovato impegno istituzionale nei progetti di conservazione e valorizzazione della biodiversità e di una politica favorevole all’incremento di un’”area verde” necessaria in una realtà, come quella della nostra Valle Dell’Irno, esposta ai rischi incalcolabili della cementificazione e deturpazione ambientale.

