Appuntamento il 3 giugno, dalle 14 alle 15, con la tavola rotonda virtuale “Oikos – La Pittura Ecologica”. Architetti, designer, economisti e imprenditori a confronto sull’utilizzo di materiali, prodotti e sistemi meno impattanti sull’ambiente

Il 5 giugno è la Giornata Mondiale dell’Ambiente. Il 3 giugno, in vista di questa importante ricorrenza, viene allestita una tavola rotonda a cui sono stati invitati a sedere architetti, designer, economisti e imprenditori per spiegare come il mondo dell’architettura e del design possano essere un ambito fondamentale di traino per divulgare la consapevolezza del fatto che smettendo utilizzare materiali, prodotti e sistemi che in qualche modo possano danneggiare l’ambiente, si può contribuire concretamente a salvare il pianeta in cui viviamo.

L’evento è stato intitolato “Oikos – La Pittura Ecologica” è verrà trasmesso in diretta streaming dalle 14 alle 15. Obiettivo della tavola rotonda è far dialogare i protagonisti di questa sfida che vede coinvolti architettura e design per un’economia sostenibile, e far emergere un concetto preciso: se ogni progettista inserisse nei suoi progetti materiali ecosostenibili, e lo facesse sempre, immaginiamo fra qualche anno come potrebbe cambiare l’impatto ambientale. Ma non solo. Perché in questo modo si costringerebbe un intero sistema di produzione a cambiare per sopravvivere, creando una domanda di mercato che non ammette eccezioni all’ecosostenibilità.

Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista del Corriere della Sera Isidoro Trovato, parteciperanno Vanessa Pallucchi, vicepresidente di Legambiente, Giulio Cappellini, architetto e designer, Giuseppe Cappochin, architetto e presidente della Fondazione Barbara Cappochin,Simone Seddio, architetto, Carola Arrivas Bajardi, architetto, Giulia Bonetti, contract management business, Francesco Bertolini, professore ed economista.