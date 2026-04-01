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SOMMARIO APRILE 2026
PRIMO PIANO
16 Mai più Cernobyl
Smr e quarta generazione di reattori non risolvono vecchi e costosi problemi. Produrre energia dall’atomo non conviene. E la deterrenza militare è un paradosso per chi vuole la pace
servizi di Ilaria Romano, Giulia Assogna, Lorenzo Ciccarese, Alessandro Farruggia, Yaryna Grusha, Sergio Ferraris, Vanessa Pallucchi
REPORTAGE
36 Spalle al muro
La geografia palestinese è un mosaico di spazi negati. Il racconto di una terra martoriata nella voce di chi resta. Per rivendicare il diritto di dare un nome al proprio mondo
di Eleonora Angeloni
PROTAGONISTI
42 Sveva Sagramola: “Serve una conversione ecologica”
di Luisa Calderaro
STORIE
46 Raja Ampat, l’ultimo paradiso
di Mariarita Persichetti
50 Dalle Alpi alle Ande
testi di Francesca Caprini, foto di Pietro Cappelletti
54 Piccoli grandi urbanisti crescono
di Elena Russo
TRANSIZIONE
60 Una crisi dopo l’altra
di Rocco Bellantone
62 Petrolio all’ultima curva
Quando Hubbert spiegò la teoria “del picco” non venne creduto. Oggi sappiamo che le risorse sono esauribili. E che la velocità di esaurimento è legata ai consumi
di Luciano Celi
VIVERE MEGLIO
74 Un carrello di buone intenzioni
di Tessa Gelisio
GAIA
76 Vite nel vuoto
di Martina Saporiti
FUMETTO
87 Sguardo d’autore
di Fabio Dessì
CULTURA
92 “In strada fare casino è un attimo”
intervista a Danilo Petrucci di Francesco Loiacono
rubriche
12 A Gaza tra ecocidi e crimini contro l’umanità
a cura di Tiziana Guerrisi
15 A proposito di piante
69 Scarti made in Italy
a cura di Loris Pietrelli
71 L’abito fa il monaco
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
81 Almanacco
a cura di Barbanera
84 Innocenti da salvare
95 La vita è un dondolo
opinioni
13 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami
57 LE ROTTE ILLEGALI DELL’EST
di Enrico Fontana
67 UNA BATTAGLIA DI RETROGUARDIA SULL’ETS
“Nella furia iconoclasta contro tutto ciò che odori di green, governo e rappresentanze industriali hanno eletto l’Ets a simbolo del male”
di Francesco Ferrante
78 PREDATORI SENZA RETE
di Domenico D’Alelio
97 ALLA CANNA DEL GAS
di Mauro Albrizio
98 VIA D’USCITA
di Maicol&Mirko
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Mauro Albrizio, Eleonora Angeloni, Luisa Calderaro, Francesca Caprini, Luciano Celi, Lorenzo Ciccarese, Domenico D’Alelio, Milena Dominici, Alessandro Farruggia, Francesco Ferrante, Sergio Ferraris, Enrico Fontana, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Yaryna Grusha, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Mariarita Persichetti, Loris Pietrelli, Ilaria Romano, Elena Russo, Martina Saporiti, Tito Vezio Viola
Chiuso in redazione il 23 marzo 2026