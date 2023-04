Solo gli acquirenti dell’abbonamento digitale e i soci Legambiente che sottoscrivono la tessera comprensiva di abbonamento possono scaricare e sfogliare la Nuova Ecologia ogni mese

SOMMARIO APRILE 2023

STORIA DI COPERTINA

12 Arrivederci stelle

Dal 2011 il cielo notturno è diventato più luminoso in media del 9,6% annuo.

L’impatto su salute e biodiversità è già evidente. L’allarme della scienza

di Giulia Assogna

SPECIALE

24 Biodiversità in Alto mare

Dopo 15 anni di trattative, gli Stati membri dell’Onu hanno varato l’accordo che tutela le acque oltre le 200 miglia dalla costa

di Antonio Nicoletti, Fabio Dessì

INCHIESTE

30 Paese a secco

La crisi idrica è già evidente, ma non abbiamo ancora un protocollo nazionale di monitoraggio sulla disponibilità d’acqua da prelevare

testi di Rocco Bellantone, foto di Michele Lapini

34 Il clima tossico dei social network

di Daniela Sestito

VERTENZE & CAMPAGNE

40 Lotta senza confine

Nel 2025 Gorizia e Nova Gorica saranno la “Capitale europea della cultura”.

L’occasione per risolvere questioni ambientali vecchie di decenni

di Elisa Cozzarini

44 Furto d’autore

di LRNZ

48 Un patto per gli impollinatori

di Simona de Rubis

ECONOMIA CIVILE

51 La sfida della riconversione

L’Europa punta su biogas e biometano. L’Italia deve fare la sua parte

di Rocco Bellantone

GAIA

58 Gli effetti della fienaggine

Fra le cause del declino delle specie animali e vegetali in zone coltivate o pascolate, c’è anche il taglio del fieno. Fermarlo è possibile

di Loris Pietrelli

62 Biodiversità da esplorare

di Emanuela Dattolo e Domenico D’Alelio

IN VIAGGIO

66 In cammino da lontano

Cento km, in 8 tappe, sulle orme di San Nilo. Immersi nel Parco nazionale del Cilento

di Settimio Rienzo

FUMETTO

73 Storie di una catastrofe

A 37 anni dal 26 aprile 1986 un graphic novel ci riporta a Chernobyl.

Prima, durante e dopo l’incidente nucleare. Un invito a non dimenticare

di Fabio Dessì

CULTURA

78 “Fare film sugli animali per tornare all’essenza”

A colloquio con Brando Quilici

di Marino Midena

82 La città che trasloca

di Alessandro Michelucci

rubriche

53 Imprese

55 Equotech

69 Visioni

85 Segnalibro

89 Almanacco

opinioni

90 AMBIENTEUROPA

Il settore dei trasporti ci porta fuori strada

di Mauro Albrizio

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Elisa Cozzarini, Emanuela Dattolo, Simona De Rubis, Johan Eklöf, Michele Lapini, LRNZ, Alessandro Michelucci, Antonio Nicoletti, Loris Pietrelli, Stefano Raimondi, Settimio Rienzo, Daniela Sestito

Chiuso in redazione il 22 marzo 2023