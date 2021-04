IL SOMMARIO DI NUOVA ECOLOGIA APRILE 2021

14 L’invasione dei container

Il traffico marittimo è responsabile del 2,5% delle emissioni globali di gas serra. Un dato destinato a moltiplicarsi senza misure di mitigazione. Una rotta possibile per la decarbonizzazione è quella del cold ironing in banchina

servizi di Elisa Cozzarini, Giulia Assogna, Alessandra Fabri

PROTAGONISTI

30 Una donna che ha anticipato i tempi

Partigiana, medico, ambientalista e divulgatrice. Spiegava fenomeni complessi con genialità e intuizione. Ecco perché, a cento anni dalla sua nascita, è importante ricordare Laura Conti

servizi di Valeria Fieramonte, Enrico Fontana, Ermete Realacci

INCHIESTE

36 Dalla parte di Bugoma

In Uganda una riserva tropicale è minacciata dalle lobby della canna da zucchero, che radono al suolo centinaia di ettari per far attecchire nuove piantagioni. Una campagna internazionale, dall’anima italiana, per proteggerla

di Rocco Bellantone

42 A Gent la transizione comincia a tavola

di Marco Carlone e Daniela Sestito

VERTENZE & CAMPAGNE

54 La svolta energetica dell’agricoltura

L’agrivoltaico permette alle aziende di conciliare resa agricola e produzione di energia elettrica grazie a pannelli fotovoltaici posti in alto rispetto al suolo. Ma per farlo sbocciare va colmato il vuoto legislativo e definite linee guida

di Giulia Assogna

52 L’oro blu è dei giovani

di Alberto De Marco

55 Luce su Berta Càceres

di Laura Biffi

57 L’Europa dei caporali

di Francesco Paniè

58 Una mappa per il futuro

di Alice Scialoja

60 Il ritorno della trota

di Raffaele Cava

63 Il cielo verde di Napoli

di Teresa Panzarella

ECONOMIA CIVILE

65 Confetture d’uguaglianza

Da scarto a bene comune. Le arance della Reggia di Caserta diventano marmellate grazie alle donne della cooperativa Eva, centro antiviolenza nato all’interno di un bene sottratto alla camorra

di Grazia Battiato

IN VIAGGIO

72 Alla scoperta della Jonica

Oltre la statale 106 e le opere incompiute, in Calabria c’è un’altra costa da scoprire. Anche grazie agli itinerari del Cammino Basiliano: 1.390 km per 73 tappe in una delle aree più verdi d’Europa

di Rocco Bellantone

76 Sulle orme del Santo viaggiatore

di Lello Caravano

IL FUMETTO

85 Non chiamateli manga

Al fumetto contemporaneo cinese, sconosciuto in Italia, Bao ha dedicato una collana. L’ultima perla è “Easy Breezy”, debutto come autrice unica di Yi Yang. Italiana d’adozione

di Fabio Dessì

CULTURA

90 Alex Langer, l’europeo

Nonviolento e ambientalista, lo scorso mese è stato proclamato cittadino onorario di Sarajevo. Il giusto riconoscimento, a 25 anni dalla morte, al suo coraggioso e disperato impegno per la pace nella ex Jugoslavia

di Marzio Marzorati e Mao Valpiana

94 La vera storia della sequoia albina

di Roberto Carvelli

rubriche

10 primo piano

29 lettere

69 equotech

71 imprese

81 visioni

97 segnalibro

98 almanacco

opinioni

PROFONDOBLU

25 Meccanismi inceppati

di Domenico D’Alelio

AMBIENTEUROPA

27 Adattarsi per resistere

di Mauro Albrizio

URBAN EXPERIENCE

29 Il bambino e il villaggio

di Carlo Infante

TERRA & CLIMA

61 Una rete di protezione

di Lorenzo Ciccarese

