Si apre ad Antalya la Cop31: obiettivo elettrificazione

La Conferenza delle Parti sul clima si svolge in Turchia fino al 20 novembre. Guterres: “i leader della Cop31 siano all’altezza della sfida”. Per il presidente Cop31 Murat Kurum “l’elettrificazione è la risposta alla crisi energetica”

I leader del mondo si trovano oggi ad Antalya, in Turchia, per l’apertura della trentunesima Conferenza delle Parti sul clima, che quest’anno avrà un obiettivo specifico sul ruolo dell’elettrificazione e dell’adattamento.

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha esortato i rappresentanti politici e capi di Stato presenti alla Cop31 in Turchia a “essere all’altezza” delle sfide della conferenza, in un momento in cui un fenomeno El Niño “eccezionale” si scontra con le conseguenze del cambiamento climatico. “Siamo entrati in una nuova era di estremi climatici. Un fenomeno El Niño eccezionale si scontra con un pianeta già surriscaldato dai cambiamenti climatici di origine umana (…) I leader devono dimostrarsi all’altezza: riducendo più rapidamente le emissioni, accelerando una transizione giusta per abbandonare i combustibili fossili e fornendo ai paesi vulnerabili i finanziamenti e la protezione di cui hanno bisogno”, ha dichiarato António Guterres in un comunicato diffuso prima dell’apertura della conferenza Onu.

Simon Stiell, Segretario esecutivo dell’UNFCCC (la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), nel discorso di apertura ha voluto sottolineare l’importanza che hanno avuto le COP nel percorso globale di contrasto agli effetti del cambiamento climatico, e il ruolo centrale che dovrà avere quella in atto. “Le COP hanno tradizionalmente lanciato segnali: fissando obiettivi globali, decidendo la direzione da seguire, creando slancio e determinazione – ha detto Stiell – Da quando abbiamo siglato insieme l’Accordo di Parigi, abbiamo lanciato un segnale dopo l’altro ai sistemi politici e ai mercati globali. Questo ha cambiato il nostro mondo. Il 90% dei grandi progetti nel settore delle energie rinnovabili è ora più economico rispetto alle alternative basate sui combustibili fossili. E l’adattamento sta passando da una questione marginale a una priorità. Ma i progressi sono ben lungi dall’essere sufficienti o equi. Pertanto, oltre a lanciare segnali, la COP31 deve dare un forte impulso alle soluzioni. Scomponendo gli obiettivi globali e i piani nazionali esistenti in passaggi specifici. E mettendo in atto soluzioni concrete: soluzioni per triplicare i finanziamenti destinati all’adattamento, come concordato lo scorso anno, soluzioni per affrontare l’immensa frustrazione che i paesi devono affrontare nell’accedere ai finanziamenti promessi e disponibili, soluzioni per triplicare la capacità globale delle energie rinnovabili entro il 2030… Per trasportare l’energia attraverso le reti e i confini, per alimentare l’era elettrica e per ridurre drasticamente le emissioni di metano altamente inquinanti, in particolare nei settori del petrolio e del gas e dei rifiuti – anche imparando dai principali produttori di energia. Insieme, le azioni sul metano e sull’elettrificazione costituiscono la “barriera di ghiaccio” del pianeta – in grado di ridurre di mezzo grado il riscaldamento globale previsto”.

Anche Murat Kurum, ministro turco dell’ambiente, dell’urbanizzazione e dei cambiamenti climatici e presidente designato della COP31, ha indicato con parole chiavi la strada del futuro. “La COP31 si adopererà per trasformare gli impegni delle precedenti COP in risultati concreti. Le temperature da record stanno causando devastazioni più rapidamente di quanto ci aspettassimo e con una violenza che molti non riescono a gestire. Questa è la prima COP in cui è chiaro, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il mondo supererà l’obiettivo di 1,5 gradi. Non distoglieremo lo sguardo e non ridimensioneremo le nostre ambizioni. L’obiettivo di 1,5 gradi rimane la nostra bussola, ed è nostro dovere fare tutto ciò che è in nostro potere per tornare a rispettarlo. Ad Antalya dobbiamo iniziare a rispondere alle nuove realtà del superamento di tale soglia. Nulla di tutto ciò è possibile senza finanziamenti. A Baku abbiamo concordato di mobilitare almeno 300 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 a favore dei paesi in via di sviluppo. Non abbiamo bisogno di nuovi obiettivi. Dobbiamo realizzare quelli che abbiamo, con i paesi sviluppati in prima linea. La COP31 è stata concepita anche per inaugurare l’era dell’elettricità. La crisi energetica di quest’anno ci ha scosso dal nostro compiacimento, poiché ora tutti comprendono che l’energia che si deve importare è energia che non si controlla. L’elettrificazione è la risposta. Protegge le comunità dai mercati globali volatili e riduce le emissioni”.