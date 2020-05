Sgravi fiscali per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e antisismici sugli immobili. Un bonus mobilità per l’acquisto di bici, segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Rinvio della plastic tax al 2021 / Dl Rilancio, Legambiente chiede di più per rilanciare il Paese in chiave green

Il decreto Rilancio, approvato nella serata di ieri dal governo, prevede lo stanziamento di 55 miliardi di euro per aiutare famiglie, imprese, sanità e gli altri settori nevralgici del Paese ad affrontare l’emergenza Covid-19. Al suo interno sono contenute anche una serie di misure green.

Riqualificazione energetica

Per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e antisismici sugli immobili viene introdotto uno sgravio fiscale, fino al 110%, delle spese sostenute dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre del 2021. Ci sarà la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori.

Mobilità sostenibile

Nel decreto è stato inserito un bonus mobilità, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro, per i residenti nei Comuni con più di 50mila abitanti. L’obiettivo è incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico. A tal fine il governo stanzia 120 milioni di euro per il 2020. Il bonus, valido fino al 31 dicembre 2020, potrà essere utilizzato per l’acquisto di bici, anche a pedalata assistita, segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Per i Comuni ci sarà la facoltà di realizzare corsie riservate per bici e monopattini ricavandole sulle carreggiate esistenti. In arrivo anche i rimborsi degli abbonamenti ai mezzi pubblici e fondi per le aziende del trasporto locale.

Tassa sulla plastica

L’entrata in vigore della tassa sulla plastica, al pari di quella sullo zucchero, è stata rinviata al 2021.