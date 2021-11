Il Senato ha approvato il Ddl Salvamare

Pescatori e natanti potranno riportare a terra i rifiuti. Un passo avanti per la lotta al marine litter. Il testo è stato modificato rispetto al passaggio alla Camera, dove torna per l’approvazione definitiva

Il disegno di legge Salvamare è stato approvato dal Senato in data martedì 9 novembre, con 220 voti favorevoli, nessun contrario e 15 astensioni. Fratelli d’Italia aveva annunciato l’astensione in Aula. Il provvedimento, sulla promozione del recupero dei rifiuti in mare e dell’economia circolare, era stato approvato a Montecitorio il 24 ottobre 2019. Rispetto al testo della Camera, a Palazzo Madama sono state apportate alcune modifiche per cui è ora richiesto un ulteriore passaggio parlamentare per l’approvazione definitiva.

Tra le misure del Ddl si sottolinea la possibilità di riportare a terra gratuitamente i rifiuti accidentalmente pescati o reperiti in mare da pescatori, comandanti e conducenti di natanti. Un passo avanti per la lotta al marine litter e all’inquinamento dei nostri mari.

Tra le altre misure previste, la promozione di attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado e i premi (non in denaro) per i comandanti di pescherecci che rispettino l’obbligo di conferire in maniera corretta i rifiuti accidentalmente pescati.

La legge Salvamare era stata voluta fortemente dall’ex ministro dell’ambiente Sergio Costa, introduce nuove regole in materia di recupero dei rifiuti. I pescatori potranno portare a terra la plastica che finisce nelle reti, senza costi e senza più preoccuparsi di commettere un illecito. Nei porti dovranno esserci punti di raccolta.