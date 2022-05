APPENNINO MON AMOUR

Dalle 11.30 Presentazione di Nuova Ecologia di giugno. Dalla Liguria alla Sicilia, cresce il turismo fra boschi, eremi e borghi: una medicina contro lo spopolamento delle aree interne. In questo numero anche un’inchiesta sull’ambiente in Costituzione e sulle azioni necessarie perché la sua tutela non rimanga solo su Carta; il percorso delle Malghe a Patrimonio Unesco; Bacino del Po e siccità: è allarme per allevamenti e produzione agroalimentare. Intervista ad Adriano Karipuna, custode della foresta amazzonica.

Introduce Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia. Partecipano: Alessandra Bonfanti, responsabile piccoli Comuni di Legambiente, Enrico Della Torre, direttore generale di Vivi Appennino, Sebastiano Venneri, responsabile turismo di Legambiente, Emanuele Pernechele, esperto in politiche e programmi di finanziamento dell’Ue e i giornalisti: Fabio Dessì, Rocco Bellantone, Giulia Assogna e Marco Carlone.