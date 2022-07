Appennino bike tour 2022: in bici a riscoprire l’Italia

Dal 21 giugno torna la manifestazione organizzata da Legambiente e Vivi Appennino: oltre 3.000 km, 14 regioni, 26 aree protette, più di 300 i comuni attraversati

Dal mensile di giugno – Torna “Appennino Bike Tour”. La campagna organizzata da Legambiente e Vivi Appennino, in partnership con Misura, quest’anno arrivata alla sua quinta edizione. Un viaggio a tappe lungo la Penisola, da fare in sella alla bici. Con partenza da Altare (Sv), in Liguria, il 21 giugno e arrivo ad Alia (Pa), in Sicilia, il 21 luglio. Un totale di 3.100 chilometri, con quattordici regioni toccate, insieme a 26 aree protette e più di trecento comuni attraversati nelle 44 tappe, dove sono disponibili anche le postazioni ciclo-officina e di ricarica per le e-bike, realizzate e inaugurate da Misura la scorsa estate. Un itinerario unico per riscoprire le tante bellezze dell’Italia dei piccoli borghi.

Due le novità dell’edizione 2022. Durante ogni tappa, un team di ciclisti, insieme a Legambiente e Vivi Appennino, organizzerà degli itinerari cicloturistici aperti a tutti, alla scoperta dei principali monumenti, degli angoli più suggestivi, delle bellezze naturalistiche ma anche delle piccole realtà territoriali con produzioni di qualità a km zero. Alla partenza di Altare e a Gubbio, le ciclopedalate saranno inoltre accompagnate da due testimonial d’eccezione: l’ultracyclist Omar Di Felice e la campionessa nazionale di sci Marta Bassino. Anche quest’anno protagonisti saranno gli “Ambasciatori dell’Appennino”, il riconoscimento assegnato da Legambiente a quei soggetti, individuali e collettivi, che si sono distinti per attività di presidio del territorio e per iniziative di sostegno e promozione dei luoghi dell’Appennino.

Un’App per i cicloturisti

Appenino Bike Tour riserva una novità. È l’app “CicloAppennino”, realizzata da Misura, partner della campagna, scaricabile gratuitamente da metà giugno dagli store Apple e Google Play. Grazie a questa app, con un click il cicloturista potrà avere informazioni su oltre 300 punti di interesse che si incontrano lungo il tracciato, divise per categorie: arte e cultura, paesaggi e borghi, curiosità del territorio, meraviglie della natura e bontà della tradizione. Inoltre, si potranno trovare informazioni sulle caratteristiche tecniche del percorso, inclusa la localizzazione delle 44 colonnine ciclofficina/ricarica installate in ogni tappa. E ancora notizie di eventi e curiosità, integrate progressivamente sulla base delle novità e delle indicazioni che arriveranno dalle amministrazioni locali e dalle associazioni sui territori.