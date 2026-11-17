Nel 2025 nei 617 bandi emessi da 51 Capoluoghi e 481 Comuni non capoluogo il tasso di mancata applicazione è del 36,5% per il CAM Infrastrutture stradali e del 23,2% per il CAM Edilizia. I dati del dossier di Osservatorio Appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi

In Italia l’attuazione degli appalti verdi è ancora lontana dalla piena applicazione, a dispetto dell’obbligo di legge. Nonostante la maturità del settore degli aggregati riciclati, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per Infrastrutture stradali e Edilizia stenta a decollare, penalizzando due settori chiave per la transizione ecologica. A denunciarlo è il Focus dell’Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, presentato a Roma nel convegno “Edilizia e infrastrutture viarie: progettare la sostenibilità”, organizzato in partnership con ADR, Ecopneus, Iterchimica, Feralpi Group, Fassa Bortolo e Bomag.

Numeri alla mano, nel 2025 nei 617 bandi emessi da 51 Capoluoghi e 481 Comuni non capoluoghi che hanno risposto al monitoraggio, il tasso di mancata applicazione del CAM Strade si attesta al 36,5%, mentre per il CAM Edilizia del 23,2%. Se sul CAM Infrastrutture stradali i ritardi risentono della recente entrata in vigore del decreto di dicembre 2024 (che ha colto la PA impreparata, con solo il 56% dei funzionari nei Capoluoghi sufficientemente informato e ben il 59% nei Comuni non capoluogo del tutto o scarsamente informato), sul CAM Edilizia, benché l’obbligo sussista dal 2017 e i correttivi del 2025 puntassero a semplificarne l’uso, la traduzione pratica nei capitolati resta un nodo critico.

Gli ostacoli

L’Osservatorio Appalti Verdi ha chiesto alle amministrazioni i principali ostacoli che frenano l’adozione dei due CAM nelle gare del 2025. Spiccano la “carenza di formazione e linee guida pratiche a supporto“, riscontrata per il CAM Infrastrutture stradali dal 39% dei Capoluoghi e 55% dei Comuni non capoluogo, e per il CAM Edilizia rispettivamente dal 55% e dal 49%; la “complessità nella fase di progettazione e pianificazione” emerso per il CAM Infrastrutture stradali dal 41% dei Capoluoghi e il 33% dei Comuni non capoluogo e per il CAM Edilizia rispettivamente dal 47% e 45%. E la “difficoltà nella stesura di capitolati tecnici conformi” indicato per il CAM Infrastrutture stradali dal 51% dei Capoluoghi e il 47% dei Comuni non capoluogo e per il CAM Edilizia rispettivamente dal 45% e 48%.

Le soluzioni

Per sbloccare l’applicazione de due CAM le amministrazioni comunali indicano come leve prioritarie la formazione specifica per il personale tecnico e manuali operativi con documentazione standard. Sul CAM Infrastrutture stradali la formazione è richiesta dal 75% dei Capoluoghi e dall’80% dei Comuni non capoluogo mentre “i manuali e la documentazione tecnica” rispettivamente dal 49% e il 40%. Esigenze sovrapponibili sul CAM Edilizia, dove la formazione serve al 78% dei Capoluoghi e al 43% dei non capoluogo e la documentazione tecnica al 74% e al 41%. Inoltre, per il CAM Infrastrutture stradali emergono le necessità di “Raccolta di casi studio di successo e documentazione” (39% Capoluoghi e 24% non capoluoghi), “Supporto tecnico legale nella stesura dei bandi”, “elenchi di fornitori qualificati” e “finanziamenti o incentivi dedicati” a livello nazionale e regionale.

La svolta in quattro priorità. Sulla base delle difficoltà e delle richieste avanzate dalla PA, Legambiente definisce quattro priorità per passare finalmente dalla norma al cantiere, sbloccando il mercato maturo dei materiali da riciclo:

1) Rafforzare la formazione del personale pubblico, adeguando le competenze tecniche che consenta di superare una sterile applicazione “copia e incolla” dei CAM; valorizzando lo studio delle buone pratiche e trasformando i CAM in un punto di partenza dinamico da migliorare in ottica sostenibile.

2) Costruire una governance stabile e strutturata del GPP, prevedendo referenti dedicati in ogni amministrazione, strumenti standardizzati per l’applicazione dei CAM e controlli a campione per verificare l’effettiva conformità dei bandi di gara.

3) Connettere gli aspetti ambientali a quelli sociali lungo le filiere produttive di lavori, servizi e forniture della PA, impiegando il GPP come leva di contrasto al dumping sociale e al lavoro povero nei territori.

4) Riconoscere il Green Public Procurement come strumento di politica industriale, capace di creare domanda per i materiali riciclati e i prodotti sostenibili, sostenere gli investimenti delle imprese e consolidare i mercati dell’economia circolare, a partire dai settori dell’edilizia e delle infrastrutture.

“L’attuazione del Green Public Procurement attraverso i CAM Edilizia e Infrastrutture stradali rappresenta oggi una delle prove più importanti per la transizione ecologica del nostro Paese – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente -. I dati che presentiamo evidenziano ritardi, carenze formative e ostacoli operativi che continuano a frenare la piena applicazione dei CAM, nonostante l’obbligo normativo e la presenza di filiere industriali mature e innovative. Proprio per questo abbiamo voluto che questo convegno diventasse un momento di confronto tra istituzioni, imprese, stazioni appaltanti ed esperti: non una semplice occasione di presentazione dello studio, ma la risposta concreta alle criticità emerse dal monitoraggio, per individuare strumenti, soluzioni e percorsi capaci di trasformare i problemi rilevati in opportunità di cambiamento. Perciò occorre oggi alzare anche l’asticella. Il Green Public Procurement non può essere considerato soltanto un adempimento amministrativo, ma deve diventare una vera leva di politica industriale”.

L’eccellenza del riciclo rallentata

L’inadempienza nell’applicazione dei CAM Edilizia e Infrastrutture stradali rischia di frenare uno dei comparti più avanzati dell’economia circolare italiana: il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione. Pur vantando un tasso di riciclo vicino all’80% e soluzioni ad alta tecnologia — come gli asfalti modificati con gomma da PFU e plastiche, o gli aggregati certificati per le pavimentazioni —, l’intero settore resta con il freno a mano tirato per la mancanza di sbocchi nel mercato pubblico. Nonostante la rigorosa cornice normativa europea e nazionale (dal regolamento REACH all’End of Waste) a garanzia di sicurezza e tracciabilità, i materiali riciclati si scontrano ancora con capitolati obsoleti e barriere culturali e la mancata adozione dei CAM diventa l’imbuto burocratico che paralizza la crescita di un’eccellenza industriale già pronta per la transizione ecologica delle infrastrutture.