Tra i finalisti del primo concorso ‘Your Alps! Your future! Your Idea!’, dedicato alla macroregione alpina europea, c’è anche il progetto ideato da due italiani per salvaguardare le api e allo stesso tempo favorire la produzione di miele.

La loro iniziativa si chiama ‘Beehave’ ed è stata scelta dagli esperti della giuria per comporre la rosa dei cinque finalisti che la settimana prossima si sfideranno per conquistare il podio e il premio in denaro, da 5mila a 2mila euro, messo in palio dal Secondo Forum annuale della macroregione alpina Eusalp. Il progetto propone di installare dei sensori sugli alveari per monitorare la qualitá dell’ambiente in cui vivono le api.

Gli organizzatori hanno ricevuto 17 candidature presentate da circa 50 giovani fra i 16 e i 25 anni. Ora toccherá ai partecipanti al Forum, che si terrá a Innsbruck dal 20 al 21 novembre, votare i vincitori. Oltre a ‘Beehave’ in finale ci sono altri quattro progetti, che vanno dalla conoscenza dei miti e delle leggende tradizionali della regione alpina allo sviluppo di un biglietto multimodale che permetta di viaggiare con il trasporto pubblico nell’intero arco alpino.

