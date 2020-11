Api da salvare

Su 151 specie native in Italia, 21 sono a rischio estinzione. Una petizione contro la chimica che le uccide

Grazie a loro è garantita l’impollinazione di oltre l’80% della flora naturale esistente, ma anche di più del 75% delle piante coltivate. Le api rappresentano un tassello chiave della sicurezza alimentare e della riproduzione della vita sul pianeta, ma oggi sono in serio pericolo a causa dei cambiamenti climatici e dell’utilizzo smodato dei pesticidi. Su 151 specie di api native in Italia, 21 sono considerate a rischio estinzione. A loro Legambiente dedica la campagna “Save the queen”, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini, fare proposte alle istituzioni, al mondo imprenditoriale, ai consumatori. E tessere, al tempo stesso, una rete di alleanze con gli apicoltori che svolgono un ruolo fondamentale per la custodia della natura. La campagna, realizzata in partnership con l’azienda Frosta e la start up Beeing, promuove anche la petizione che punta a un milione di firme in Europa per chiedere alla Commissione di ridurre drasticamente i principi attivi pericolosi utilizzati in agricoltura, arrivando alla loro eliminazione entro il 2035.

Per informazioni visita il sito: agricoltura.legambiente.it/save-the-queen

Leggi anche:

Agroecologia, sette anni per cambiare

Consumi Bio, benessere in campo