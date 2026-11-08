Il rapporto tra specie animali, umani e natura attraverso poesie, illustrazioni, foto e disegni. Appuntamento di divulgazione scientifica mercoledì 11 novembre, dalle 18.30 alle 20.30, al Museo di Anatomia Comparata “Battista Grassi” dell’Università Sapienza di Roma per inaugurare la mostra tematica. L’incontro sarà tradotto in LIS

Dopo il successo del primo aperitivo, accompagnato da un’esposizione di opere dedicate ai temi degli adattamenti, delle simbiosi e delle metamorfosi, è in arrivo il secondo appuntamento di “Saperi in Fermento: aperitivi di biodiversità”, il progetto di divulgazione scientifica del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” (DBBCD) di Sapienza Università di Roma, realizzato con il supporto della Society for Conservation Biology – Sezione Italiana (SCB Italy) e del Polo Museale – Sapienza Cultura. L’iniziativa crea un’occasione di incontro informale tra ricerca, arte e società civile, portando i temi della biodiversità fuori dai luoghi accademici e aprendoli a un pubblico più ampio. Il secondo incontro si terrà mercoledì 11 novembre 2026, dalle 18.30 alle 20.30, presso il Museo di Anatomia Comparata “Battista Grassi” di Sapienza Università di Roma (Via Borelli, 50) e sarà dedicato alle relazioni tra esseri umani, altre specie e natura. Protagoniste alcune delle opere selezionate attraverso la “call for artists” lanciata dal progetto: fotografie, disegni, illustrazioni, grafica, poesie e racconti brevi che interpretano il modo in cui gli esseri umani abitano, trasformano e dipendono dal mondo naturale. Alla fine della serata, la biologa marina Daniela Silvia Pace, dell’Università di Roma Tor Vergata, interverrà con un approfondimento scientifico sul tema. L’incontro sarà tradotto in LIS.

Le opere selezionate saranno poi riunite in una mostra collettiva presso il Museo di Zoologia di Sapienza Università di Roma (Piazzale Valerio Massimo, 6). All’inaugurazione, una serata-aperitivo aperta al pubblico che si terrà mercoledì 25 novembre 2026 dalle 18.30 alle 20.30, interverrà il prof. Carlo Rondinini, direttore del Museo.

La mostra resterà aperta fino alla fine di gennaio 2027. Le prenotazioni per la serata inaugurale saranno aperte a ridosso dell’evento.

«Siamo molto contenti del successo della prima serata, che dimostra come la scienza, quando si mette in gioco e si apre a linguaggi diversi, più accessibili, personali ed emotivi, possa coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo – ha dichiarato Noemi Spagnoletti, assegnista di ricerca alla Sapienza, ideatrice e coordinatrice del progetto – la ‘mission’ dell’università non è soltanto produrre conoscenza e promuovere avanzamenti scientifici, ma anche offrire alle persone occasioni e strumenti per comprenderli e partecipare al dibattito. È questo il presupposto di una scienza democratica e partecipata, ed è proprio a questo che mirano iniziative come Saperi in Fermento, rese possibili dai finanziamenti dei bandi di Terza Missione».

“Saperi in Fermento” è finanziato dal Bando di Avvio alla Terza Missione 2025 di Sapienza Università di Roma ed è promosso dal Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”, a cura di Noemi Spagnoletti in collaborazione con Michela Pacifici, Martina Fernando, Andrea Cristiano, Andrea Lauta e Davide Mirante, con il supporto della Society for Conservation Biology – Sezione Italiana e del Polo Museale – Sapienza Cultura.

La partecipazione all’aperitivo e all’inaugurazione della mostra è gratuita, con prenotazione obbligatoria.