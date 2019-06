Anche Legambiente sottoscrive l’appello dell’Anpi per lo scioglimento di CasaPound e per l’applicazione delle leggi vigenti. Per l’associazione ambientalista, da sempre impegnata anche nella lotta ai pregiudizi e alle discriminazioni, non è tollerabile nessuna forma di fascismo, razzismo, intimidazione, odio, violenza e discriminazione. Le recenti aggressioni avvenute a Roma da parte di un gruppo di militanti dell’estrema destra che ha deliberatamente picchiato dei ragazzi solo perché indossavano magliette dell’Associazione Cinema America, sono davvero un atto grave e vergognoso e che dimostra l’ondata di odio che si sta diffondendo nel Paese. Questi “fascismi del terzo millennio” vanno assolutamente fermati prima che prendano piede con forza su tutto il territorio, alimentati anche da una politica che parla esclusivamente alla pancia delle persone accrescendo, così, paura e discriminazione. Per questo Legambiente appoggia l’iniziativa lanciata dalla Presidente dell’Anpi Carla Nespolo per un Paese rispettoso della legalità, della Costituzione e aperto all’inclusione sociale, alle relazioni di comunità e all’accoglienza.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook