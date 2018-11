Proseguono le spedizioni di ricerca in Antartide organizzate dall’Italia. Tra queste c’è la 34esima Campagna estiva del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), partita ufficialmente con l’apertura della stazione Mario Zucchelli.

La spedizione, finanziata con 23 milioni di euro dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e attuata dall’ENEA per gli aspetti logistici e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per la programmazione e il coordinamento scientifico, avrà una durata di 4 mesi durante i quali scienziati e tecnici opereranno in condizioni ambientali difficili, sfidando forti raffiche di vento e basse temperature. Basti pensare che attualmente nella stazione italo-francese Concordia, nel cuore del continente a 3.300 metri di quota, la temperatura media è di -40/50°C.

La Campagna estiva 2018-19 prevede la partecipazione di 250 tra tecnici e ricercatori, sia italiani che stranieri, a supporto di circa 50 progetti di ricerca, dall’ecologia alla medicina dall’astronomia alla farmacologia, che saranno svolti presso le basi antartiche nazionali e internazionali.

È partita anche la campagna estiva nella stazione italo-francese Concordia a Dome C sul plateau antartico. La squadra di ricercatori è composta da 7 italiani del PNRA, 5 francesi dell’IPEV (Istituto polare francese Paul Emile Victor) e 1 medico dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), che daranno il cambio al team rimasto isolato nella base per i nove mesi della Campagna invernale precedente, durante i quali si sono toccate temperature di -80°C. Nella stazione Concordia sono previsti osservatori, studi e ricerche nei settori della glaciologia, chimica e fisica dell’atmosfera, astrofisica, astronomia, geofisica e biomedicina.

Lo spirito di collaborazione internazionale caratterizza da tempo l’unico continente del nostro pianeta riservato interamente alla scienza. Un pezzo di mondo che rappresenta anche uno dei principali motori del sistema climatico del nostro pianeta.

