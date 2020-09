Anne Hidalgo tra le 100 persone più influenti del pianeta

Inserita dal Time tra le 100 persone più influenti del pianeta. A ottenere il prestigioso riconoscimento dal settimanale americano è la sindaca di Parigi Anna Hidalgo, confermata per un secondo mandato alla guida della capitale francese nel giugno scorso. Da quando è sindaca di Parigi, la Hidalgo ha letteralmente cambiato il volto della metropoli facendone una città sempre più green e sempre più misura di ciclisti.

“Cinque anni fa, i leader di quasi tutti i paesi della terra si sono riuniti nella “Città della Luce” per firmare lo storico Accordo di Parigi , definendo una road map mondiale per ridurre le emissioni di gas serra che stanno riscaldando il nostro pianeta. L’ospite d’onore di quell’evento era il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che da allora ha fatto della sua città, Parigi, un leader nel movimento per risolvere la crisi climatica“, scrive il Time nel motivare l sua scelta.

Un impegno il suo che non è venuto meno anche durante i difficili mesi della prima ondata della pandemia Covid-19 a Parigi come nel resto della Francia. “Anche nel bel mezzo della pandemia, la sindaca Hidalgo ha trasformato Parigi in un fulgido esempio di come le città possono guidare la transizione verso società più pulite, più sane e più prospere – sottolinea il Time – Hidalgo sta trasformando l’ambiente urbano della città per renderlo più accogliente per pedoni e ciclisti, riducendo il traffico automobilistico e rendendo l’aria più sicura da respirare. Nel nostro mondo sempre più urbano, ci sono così tante opportunità per le città – che sono già responsabili del 70% delle emissioni globali di gas serra – di guidare la lotta ai cambiamenti climatici”.

“Anne Hidalgo è una leader visionaria – conclude l’autorevole periodico americano – il tipo di leader che dimostra come l’azione locale possa incidere sulla crisi climatica”.