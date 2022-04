Animali in città

Cinghiali, tartarughe e gabbiani sempre più frequenti nelle nostre città. Conosciamoli meglio

Cinghiale

(Sus scrofa)

Ungulato dalla corporatura possente, onnivoro, molto agile, veloce, resistente e adattabile. Ha abitudini crepuscolari o notturne (in ambiente naturale) ed è considerato uno dei mammiferi a più ampia diffusione. L’errata gestione dei rifiuti è motivo di richiamo nei centri abitati, oltre che la vicinanza di molte città ad ambienti naturali aperti. La specie può generare danni alle colture e problemi di sicurezza legati al contatto diretto con l’uomo o alla collisione con veicoli durante l’attraversamento stradale.

Testuggine palustre americana

(Trachemys scripta)

Vive in acqua dolce ed è riconoscibile dalle macchie allungate rosse o gialle (secondo la sottospecie) ai lati del capo. Nei giovani il carapace è verde oliva o marrone e si scurisce con l’età. I maschi sono più piccoli delle femmine. Originaria del continente americano, è entrata in Europa come animale da compagnia e diffusa come specie aliena invasiva a seguito di rilascio intenzionale. È un potenziale agente di malattie e parassiti per la fauna selvatica; provoca l’estinzione di alghe, piante e animali di cui si nutre e sta soppiantando la specie autoctona Emys orbicularis.

Gabbiano reale

(Larus michahellis)

Uccello di grosse dimensioni e dalla corporatura massiccia, presente nel bacino del Mediterraneo con tre sottospecie. È un frequentatore di coste e scogliere ma riesce a trovare cibo anche in ambienti urbani. In città può entrare in contatto con l’uomo soprattutto quando nidifica su tetti e terrazzi con comportamenti aggressivi per difendere la nidiata. Si avvicina all’uomo per reperire cibo, può arrecare disturbo di tipo acustico ed essere portatore di potenziali rischi sanitari in caso di frequentazione assidua di riserve idriche a uso potabile.