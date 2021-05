Amministrative, al via la campagna “Ti candido” per sostenere i candidati impegnati per la giustizia sociale e ambientale

Il comitato insieme al Forum Disuguaglianze e diversità lanciano una raccolta fondi. L’iniziativa proseguirà il 15 giugno con la call pubblica aperta a candidate e candidati

In autunno si voterà in quasi tutte le maggiori città del paese: da Milano a Napoli, passando per Roma, e in tanti Comuni piccoli e medi di tutta Italia. Un voto, quello amministrativo, di grande importanza anche in vista dell’attuazione del Pnrr che prevede che oltre il 60% delle risorse siano spese a livello territoriale. In vista di questo appuntamento, il Forum Disuguaglianze e Diversità si impegna insieme a Ti Candido, comitato che da tre anni sostiene candidature dal basso, a dare un’opportunità a singoli candidate e candidati, con forti motivazioni e capacità e impegnati per la giustizia sociale e ambientale, di contribuire all’amministrazione della loro comunità anche se al di fuori di affiliazione politica. “Facciamo eleggere: è questo il messaggio che il Forum Disuguaglianze lancia per le amministrative del prossimo autunno. Ma perché? Perché siamo a un passaggio importante di questi difficili anni – dichiara Fabrizio Barca, coordinatore del ForumDD – Possiamo imboccarlo portandoci dietro le parole sbagliate, la vecchia cultura dell’ultimo quarantennio, cieca alle persone nei luoghi, la sfiducia nel cambiamento. Oppure possiamo imboccarlo con parole nuove, con una cultura di giustizia sociale e ambientale attenta alle persone nei luoghi, con la fiducia nel cambiamento. Per imboccare la seconda strada, quella giusta, servono amministratori e amministratrici libere e autonome, competenti, impegnate nella comunità. I partiti faticano a dare spazio a queste figure. Allora, insieme a Ti Candido, ci impegniamo a promuoverlo noi quello spazio e ci impegniamo ad affiancare quelle amministratrici e quegli amministratori potenziali.”

“Ti candido”: al via con la raccolta fondi

La campagna parte con il lancio della raccolta fondi e proseguirà il 15 giugno con il lancio di una call pubblica aperta a candidate e candidati, che potranno raccontare la propria storia e i motivi che spingono a candidarsi nel proprio comune. L’impegno proseguirà con la fase di selezione delle candidature, proseguendo nelle attività di supporto e formazione dei candidati eletti nel corso del proprio mandato, che verteranno in particolare sui temi su cui il ForumDD è impegnato: accrescere l’accesso alla conoscenza e indirizzare la trasformazione digitale alla giustizia sociale e ambientale; promuovere servizi fondamentali, nuove attività e buoni lavori, prima di tutto nei territori marginalizzati; dare dignità, tutela e partecipazione strategica del lavoro, in un nuovo patto con le imprese; accrescere la libertà dei giovani nel costruirsi un percorso di vita e contribuire al futuro del paese; rigenerare le amministrazioni pubbliche, migliorando qualità e metodo; accrescere i livelli di convivenza e potenziare le azioni di contrasto a ogni forma di discriminazione.