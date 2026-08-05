A ricevere il premio della legalità anche il cantautore Daniele Silvestri e il Patriarca Latino di Gerusalemme, Cardinale Pierbattista Pizzaballa, per il loro impegno nella promozione della pace. Taglio del nastro a Festambiente a Rispescia con il XXII Premio nazionale di Legambiente e Libera. Appuntamento dal 5 al 9 agosto

C’è un’Italia che ogni giorno sceglie di stare dalla parte dell’ambiente, della legalità e della pace: è quella rappresentata da donne e uomini impegnati nel contrasto ai reati ambientali e alle illegalità, dall’abusivismo edilizio alla pesca illegale, dal traffico e smaltimento illecito di rifiuti alle frodi agricole, fino ai crimini contro il patrimonio culturale e gli animali. A loro, insieme alle personalità impegnate nella diffusione della cultura e della pace, è dedicata l’apertura della 38° edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente in programma a Rispescia fino al 9 agosto, che inaugura la kermesse con la XXII edizione del Premio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente e Libera.

Quest’anno sono 17 le storie premiate dalle associazioni, esempi concreti di chi ogni giorno contrasta le ecomafie e le diverse forme di criminalità che minacciano ambiente, territorio, patrimonio culturale e comunità. La targa Ambiente e Legalità 2026 va alla Capitaneria di Porto di Molfetta (BA), per l’operazione “Sea Jolly”, che ha disarticolato una rete dedita al prelievo e alla commercializzazione illegale dei datteri di mare; alla Guardia Costiera di Mondragone (CE), per l’attività investigativa che ha consentito di contrastare l’abusivismo edilizio e l’occupazione illecita del demanio costiero nel litorale Domitio-Flegreo, con il sequestro di decine di immobili abusivi e il recupero di migliaia di metri quadrati di costa; ai Carabinieri di Gela (CL), per l’operazione “Mondo Opposto”, che ha colpito un’organizzazione mafiosa attiva, tra l’altro, nel traffico illecito di rifiuti e nel controllo dello smaltimento degli oli vegetali esausti; al Nucleo Carabinieri Cites di Palermo, per l’impegno nelle campagne antibracconaggio e nel contrasto al commercio illegale di specie protette; all’Ufficio delle Dogane “Emilia 2” di Piacenza, per l’inchiesta su una rete transnazionale di frodi IVA e traffici illeciti nel settore agroalimentare; alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Marina di Carrara, per l’operazione “Terre Pulite”, che ha portato alla scoperta di due discariche abusive e al sequestro di ingenti quantitativi di rifiuti, tutelando anche la salute pubblica.

Premiati anche il Gruppo della Guardia di Finanza di Padova, per aver disvelato un articolato sistema di frode sui fondi europei destinati all’agricoltura; il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) di Napoli, per un’inchiesta sul traffico illecito di rifiuti tessili nell’area dei Regi Lagni; il Reparto Tutela Agroalimentare dei Carabinieri di Parma, per le indagini sull’indebita percezione di fondi europei FEAGA e FEASR; il Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri di Trento, per aver smantellato un traffico transnazionale di rifiuti con ramificazioni in diversi Paesi europei; il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Cosenza, per l’operazione “Scylletium” contro gli scavi clandestini e il traffico di reperti archeologici; il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Palermo, per l’operazione “Ghenos”, che ha portato al sequestro di circa 10mila reperti archeologici e allo smantellamento di una rete di traffico illecito di beni culturali; la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Crotone, per un’indagine sul favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e sullo sfruttamento lavorativo; la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Foggia, per il contrasto all’abusivismo edilizio nel rione San Bernardino di San Severo; e il procuratore della Repubblica di Prato Luca Tescaroli, per l’impegno nel contrasto ai traffici illeciti di rifiuti tessili, agli incendi dolosi e ai fenomeni di illegalità ambientale nel distretto tessile pratese.

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Sul palco di Festambiente vengono consegnati i riconoscimenti del Premio Ambiente e Legalità anche al musicista e cantautore Daniele Silvestri, per il suo costante impegno civile nella promozione dei valori della legalità, della giustizia sociale, della pace e della partecipazione democratica, portato avanti anche attraverso le sue canzoni, capaci di raccontare le sfide del presente, dare voce ai temi sociali e contribuire alla costruzione di una coscienza civile condivisa, e al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, per il suo instancabile impegno nella promozione del dialogo, della riconciliazione e della pace, testimoniato con coraggio e umanità nei momenti più difficili del conflitto in Terra Santa.

“Se oggi – sostiene Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente – la lotta ai crimini ambientali è entrata nell’agenda del Paese, è anche grazie alla perseveranza di chi ogni giorno non smette di denunciare, informare e agire per difendere i territori. Magistrati, forze dell’ordine, amministratori, associazioni e cittadini rappresentano un presidio fondamentale di legalità e giustizia ambientale. In un momento in cui emergono nuove minacce e i temi ambientali rischiano di perdere centralità, il loro impegno è ancora più prezioso: difendere l’ambiente significa tutelare la salute delle persone, i diritti delle comunità e il futuro del Paese.”

“È con questo stesso spirito – aggiunge Angelo Gentili, responsabile nazionale Agricoltura Legambiente e organizzatore di Festambiente – che abbiamo scelto di conferire il Premio Ambiente e Legalità a Daniele Silvestri e al Cardinale Pierbattista Pizzaballa. Pur operando in contesti molto diversi, entrambi hanno dimostrato che il dialogo, la cultura, la responsabilità e l’impegno civile possono contribuire concretamente a costruire comunità più coese, inclusive e consapevoli. Il loro esempio ricorda che la tutela dell’ambiente, la difesa dei diritti, la legalità e la pace sono parte di un’unica sfida, che richiede il contributo di tutti.”

All’incontro “Per un’Italia libera da mafie e corruzione”, in programma alle 19:30 presso lo Spazio Dibattiti e moderato dal direttore de La Nuova Ecologia, Francesco Loiacono, al termine del quale viene consegnato il Premio nazionale Ambiente e Legalità 2026, partecipano: Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Luigi Ciotti, fondatore e presidente nazionale di Libera, Giovanni Maria Flick presidente emerito della Corte costituzionale ed Eugenio Giani presidente della Regione Toscana.

Gli appuntamenti del 6 agosto

La giornata di domani, giovedì 6 agosto, sarà dedicata all’innovazione e alla sostenibilità in agricoltura, tema al centro di due appuntamenti che si terranno presso gli spazi della manifestazione. Alle ore 18.00, in Piazza dell’Economia Civile, si svolgerà l’“Aperitivo Agrivoltaico: le eccellenze all’ombra dei pannelli”, con la consegna del Premio Ambasciatori per l’Agrivoltaico 2026 di Legambiente.

Interverranno: Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, Angelo Gentili, responsabile nazionale Agricoltura di Legambiente e le aziende premiate. A seguire, alle ore 19.00 presso lo Spazio dibattiti, si terrà l’incontro “Dall’agroecologia alle energie rinnovabili: la risposta alla crisi climatica”, coordinato da Rocco Bellantone de La Nuova Ecologia. All’incontro parteciperanno: Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente; Angelo Gentili, responsabile nazionale Agricoltura di Legambiente; Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato; Francesco Battistoni, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera; Leonardo Marras, assessore alle Attività produttive, Economia e Turismo della Regione Toscana; Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria; Aldo Soldi, presidente di Banca Etica; Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia; Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio. Saranno inoltre presenti: Claudio Consolini di Studio Consolini, Federico Cappi direttore marketing Conserve Italia, Luigi Maccaferri presidente COPROB, Massimo Fileni vicepresidente Fileni Alimentare, Paolo Pastore direttore Fairtrade Italia, Alberto Pisanti AD Absolute Energy, Enrico Tommasel Head of Renewables & Storage Development Engie, Carlo Dalmonte presidente Gruppo Caviro, Daniele Lucchi direttore Neoen, Filippo Checcucci responsabile Italia Gruppo Naturgy e Stefano Falconio direttore generale Investimenti Blunova Spa.

Programma completo sul sito di FESTAMBIENTE