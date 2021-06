Ambiente, biodiversità ed ecosistemi entrano in Costituzione

Il 9 giugno il Senato ha dato il via libera al ddl che prevede l’inserimento della loro tutela nella Carta costituzionale. Stefano Ciafani, presidente di Legambiente: “Il nostro auspicio è che il testo, che ora approderà alla Camera, venga licenziato in via definitiva in tempi rapidi”

Il 9 giugno il Senato ha dato il via libera al ddl che prevede l’inserimento della tutela ambientale, della biodiversità e degli ecosistemi in Costituzione. “È un passo importante e fondamentale rispetto ad un tema cruciale per il Paese che deve misurarsi anche con il grande problema della crisi climatica, da affrontare con azioni e interventi immediati e mirati, e delle questioni ambientali irrisolte, e allo stesso accelerare sulla transizione ecologica tutelando e valorizzando ambiente, biodiversità ed ecosistemi – dichiara il presidente di Legambiente Stefano Ciafani – Si tratta di temi chiave che entreranno tra i principi fondamentali della Costituzione e che ci ricordano come la Penisola sia culla di preziose bellezze paesaggistiche e scrigno di biodiversità da preservare. Il nostro auspicio è che il testo, che ora approderà alla Camera, venga licenziato in via definitiva in tempi rapidi. Nella nostra straordinaria Costituzione non possono più mancare questi temi al centro ormai delle politiche mondiali ed europee”.