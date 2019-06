Dal Messico NICOLA NICOLETTI

Ennesimo omicidio di un ambientalista in Messico. José Luis Álvarez Flores è stato ucciso lunedì nel sud del Paese, al confine tra Tabasco e Chiapas, nella regione di Los Ríos. Il corpo aveva diverse ferite da arma da fuoco, accanto ad Álvarez Flores c’erano messaggi di minaccia scritti sui dei cartoni.

Dopo che Álvarez Flores aveva iniziato a denunciare l’eccessiva estrazione di sabbia dal fiume Usumacinta, erano partite delle minacce di morte. Álvarez Flores era responsabile dell’Unità di gestione ambientale (UMA) per la protezione del Saraguato, una scimmia che predomina nella zona e che cercava di proteggere dagli incidenti stradali. In varie occasioni ha accuso l’estrazione illegale di sabbia esponendo così in maniera pubblica le violazioni ambientali presenti a Tabasco. Per questo era conosciuto e rispettato dai difensori della natura nel sud del Messico. Non è la prima volta che in Messico viene ammazzato chi protegge l’ambiente, nonostante le rassicurazioni di un cambio anche nella protezione di chi tutela la natura annunciato dal presidente Obrador.

A febbraio è stato ucciso infatti l’ambientalista Samir Flores, che da tempo si batteva contro la costruzione di una centrale termoelettrica a Morelos, l’opera osteggiata da accademici e residenti dell’area per il suo pericoloso impatto ambientale.

