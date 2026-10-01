Al via la XVII edizione del Premio Luisa Minazzi, sei candidati che rappresentano l’ambientalismo pratico e autentico, che lavora sui territori. Votazioni aperte fino al 22 novembre sul sito dedicato all’Ambientalista dell’anno

di MARCO FRATODDI e VITTORIO GIORDANO*

Torna il Premio Luisa Minazzi. Siamo alla XVII edizione e l’emozione è la stessa del primo giorno, se non più grande. Dal 2010 questo riconoscimento racconta l’ambientalismo più autentico, quello che fa, che costruisce, che non si arrende. Un’avventura promossa da Legambiente e Nuova Ecologia e resa possibile dal grande lavoro del comitato organizzatore di Casale Monferrato: Afeva, Agesci, Avis, Auser, Equazione, Il Picchio, Circolo Verdeblu di Legambiente, insieme a Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, con il sostegno del Comune di Casale Monferrato e dell’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese.

Continuiamo per due ragioni. La prima è il valore di chi abbiamo premiato. I vincitori di questi 17 anni sono la storia più bella dell’ambientalismo italiano. Sono il cuore di un’Italia coraggiosa e generosa, per troppo tempo poco raccontata, che oggi, anche grazie al nostro Premio, ha finalmente voce nel racconto civile del Paese. La seconda ragione è Luisa Minazzi. Attivista ecologista, dirigente scolastica, amministratrice comunale, ma soprattutto una donna che amava profondamente la vita e l’impegno civile. Scomparsa nel 2010 per un mesotelioma pleurico, conseguenza dell’amianto, Luisa ha trasformato la malattia in una straordinaria battaglia per la bonifica, la cura e la giustizia. La sua Casale Monferrato, città ferita dalla presenza del più grande stabilimento Eternit d’Europa, oggi è diventata un simbolo per tutta Italia. Grazie a Luisa, alla compianta Romana Pavesi, storica leader dell’Afeva, e alla tenacia di tante altre e di tanti altri, il territorio del Sin – Sito di interesse nazionale per la bonifica – si sta avviando a diventare “amianto free”. Non c’è palcoscenico migliore di Casale per il nostro Premio. Verso la premiazione ci accompagnerà il “Festival della virtù civica / Aspettando il Premio Luisa Minazzi”, con iniziative diffuse in tutto il territorio del Monferrato e con le scuole protagoniste.

Anche quest’anno Casale accoglierà sei nuovi candidati: sei storie di futuro, sei “ambientalisti dell’anno”. Verranno a raccontarsi, a condividere il loro impegno per un mondo più vivibile. E ora tocca a voi. Vi invitiamo a scegliere il vostro preferito. Il voto è un “gioco” bellissimo: ci permette di far conoscere queste esperienze, scelte grazie alle segnalazioni dei nostri preziosi collaboratori, e di far emergere visioni diverse di impegno ambientale.

*coordinatori premio “Luisa Minazzi-Ambientalista dell’anno” e “Festival della virtù civica”

1. ANTONIO BEATRICE

È sindaco di Biccari (Fg), nell’Appennino Dauno, area che ospita uno dei maggiori distretti eolici d’Europa e suggestivi belvedere lungo i tratturi della transumanza. Ingegnere con competenze nelle rinnovabili e nel florovivaismo, nel 2017 entra nel comitato promotore della cooperativa di comunità Biccari, modello innovativo di partecipazione e sviluppo locale. Nel 2019 diventa assessore ai Lavori pubblici; dal 2024 è sindaco. È promotore del Ciclo-cammino dei Monti Dauni, rete culturale e territoriale che collega i 29 comuni della Subappenninica Dauna, dal Fortore al Vulture, attraverso borghi, siti d’arte e paesaggi rurali. Il progetto valorizza tratturi, cammini religiosi e strade degli impianti eolici. Votarlo significa sostenere innovazione, sostenibilità e futuro dei piccoli comuni.

2. FRANCESCO VIGNARCA

È coordinatore delle campagne della Rete italiana pace e disarmo. Da oltre vent’anni si occupa di politiche nonviolente, approfondendo temi come privatizzazione della guerra, spese militari, controllo del commercio di armi, disarmo e riconversione dell’industria bellica. Con la Rete pace e disarmo ha contribuito alla campagna internazionale per il bando delle armi nucleari, premiata con il Nobel per la pace nel 2017. Fa parte del coordinamento della Global campaign on military spending ed è autore di numerosi saggi, tra cui Mercenari Spa, Il caro armato, L’economia armata, Armi, un affare di Stato, F-35 l’aereo più pazzo del mondo, Disarmo nucleare, Disarmo Climatico e coautore di Una pace senza armi. Un voto per lui rafforza la convinzione che un mondo senza guerre sia possibile.

3. ERIKA COPPOLA

Ricercatrice presso il centro internazionale di Fisica teorica Abdus Salam (Ictp), rappresenta un punto di riferimento della ricerca scientifica italiana. Studia il clima regionale, gli eventi meteorologici estremi e gli effetti del riscaldamento globale, fornendo conoscenze essenziali per affrontare le sfide future. Il suo valore è riconosciuto a livello internazionale: dopo aver contribuito al VI rapporto dell’Ipcc, è stata scelta tra gli esperti che coordinano il VII rapporto delle Nazioni Unite sul clima. Accanto all’attività scientifica, svolge un’intensa opera di divulgazione, rendendo accessibili temi complessi e promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale. Votarla significa premiare competenza, impegno e visione per un futuro più sostenibile e resiliente.

4. VIVA GLI ANZIANI NAPOLI

La Comunità di Sant’Egidio per contrastare solitudine ed emarginazione promuove il programma Viva gli anziani, iniziato a Roma nel 2004 e oggi attivo in 12 città italiane e ad Antwerpen in Belgio. Dal 2011 il programma è presente a Napoli seguendo migliaia di over 80 con telefonate, visite domiciliari e iniziative nei quartieri. Il progetto interviene prima che la fragilità diventi emergenza, garantendo supporto durante ondate di calore, freddo intenso e altre situazioni critiche. Solo nel 2025 sono state effettuate oltre 20.000 telefonate, 7.500 visite e 4.500 incontri sul territorio. Con un impegno costante contro l’isolamento sociale e a favore delle persone più vulnerabili. Un voto al progetto Viva gli Anziani Napoli sostiene un modello di cura che non lascia indietro nessuno.

5. ALICE CERUTTI

Nata e cresciuta a Torino, nel 2010 ha scelto di dedicarsi alla Cascina Oschiena di Crova, nel Vercellese, per rendere la risicoltura sempre più sostenibile e l’agricoltura circolare e rigenerativa. Ha favorito il ripristino della biodiversità attraverso la piantumazione di alberi e siepi, la conservazione degli argini inerbiti e la creazione di habitat naturali per numerose specie, semina sovesci e prati in autunno dove un pastore pascola le sue 1.200 pecore. Ha trasformato un quarto delle risaie in un’oasi umida, oggi ultimo sito di nidificazione italiano della pittima reale. Parallelamente ha guidato la cascina verso l’autosufficienza energetica grazie a impianti fotovoltaici e geotermici. Se condividi la sua visione di un’agricoltura che protegge la natura, vota Alice Cerutti.

6. ENRICA BORGHI

Vive e lavora sulle colline del Lago d’Orta e da oltre trent’anni porta avanti una ricerca artistica incentrata sul recupero creativo dei materiali di scarto. Formatasi all’Accademia di Brera, è considerata una pioniera dell’uso artistico di plastica, imballaggi, bottiglie e oggetti destinati a diventare rifiuti. La sua cifra stilistica unisce sostenibilità, immaginazione e attenzione all’universo femminile: abiti, gioielli, installazioni e sculture nascono da un processo “alchemico” che restituisce dignità e bellezza allo scarto. Celebre l’installazione “La Regina”, presso il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, e “Palle di neve” per Luci d’Artista a Torino, realizzata con migliaia di bottiglie di plastica riciclate. Votarla significa premiare un’arte che trasforma i rifiuti in meraviglia.

Insieme a Luisa

Il premio “Ambientalista dell’anno” è intitolato a Luisa Minazzi, l’attivista di Casale Monferrato che si è battuta a lungo per i diritti delle persone esposte all’amianto.

Come funziona

La redazione di Nuova Ecologia e il comitato organizzatore raccolgono le segnalazioni da collaboratori ed esperti.

I finalisti

Il comitato organizzatore seleziona i sei finalisti. È formato da rappresentanti di Legambiente circolo Verdeblu, Afeva, Agesci, Auser, Avis, Cai, Equazione, Il Picchio e da Mariella Aveni, Marco e Giulio Minazzi in rappresentanza della famiglia di Luisa e Gian Paolo Minazzi, Marco Fratoddi, direttore artistico “Festival della virtù civica”, Città di Casale Monferrato ed Ente gestione aree protette del Po Piemontese, Legambiente, La Nuova Ecologia, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, Libera di Casale Monferrato come invitati permanenti.

Voto Popolare entro il 22 novembre su premioluisaminazzi.it

Premiazione Venerdì 27 novembre (ore 17) a Casale Monferrato