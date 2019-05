Giuliano ci ha lasciato, portando con sé la sua immensa cultura e la sua infinita voglia di approfondire, confrontarsi e sviscerare le situazioni. Un approccio ai temi mai scontato, mai preconfezionato, sempre curioso e sempre attento a tenere insieme i fattori più prettamente tecnici e scientifici di conoscenza del problema, con le dinamiche sociali, culturali ma anche economiche al contorno, come parte imprescindibile dell’analisi ma soprattutto della proposta. L’ambientalismo scientifico, di cui ha tante volte scritto, lo praticava con grande spontaneità e coerenza, a volte suscitando discussioni molto vive e animate, ma sempre interessanti e costruttive.

Molti di noi hanno mosso i primi passi in Legambiente grazie ai suoi insegnamenti per praticare quell’approccio a cui Giuliano teneva molto e che ha sempre permesso alla nostra associazione di fare un passo in avanti non solo nell’analisi ma soprattutto in quella idea di mondo che vorremmo veder realizzata.

Non è per niente facile seguire il percorso tracciato da una persona così speciale, illuminata e sapiente come Giuliano. Non sarà facile proseguire il suo mandato alla guida del Comitato scientifico, nel ruolo che ci troviamo a svolgere oggi per l’associazione. Ma fortunatamente in tanti anni di vita attiva in Legambiente, Giuliano ha fatto sì che la sua idea di ambientalismo scientifico diventasse propria della nostra associazione, tanto che rimane ancora oggi il centro del nostro agire, ma che d’ora in poi con ancora maggiore attenzione e cura dovremo preservare. Grazie Giuliano.

La presidenza del comitato scientifico

