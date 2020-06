Dopo il primo lancio avvenuto a fine maggio in occasione della giornata mondiale delle api, ora Save the queen, la campagna di Legambiente realizzata in partnership con FRoSTA e con la partnership tecnica della start-up Beeing, entra nel vivo. È pensata per salvare le api, informare i cittadini, fare rete con i territori e sensibilizzare il mondo istituzionale per mettere in campo interventi concreti. La prima azione concreta partirà da Amatrice, duramente ferita dal terremoto del 2016, per lanciare un messaggio di resilienza e di rinascita economica insieme agli apicoltori del territorio.

Venerdì 26 giugno ore 16.00 si potrà seguire la diretta streaming sulle pagine Facebook di Legambiente Onlus, Save the Queen e Legambiente Agricoltura e sul profilo Facebook di FRoSTA (Facebook: @frosta.it)

All’evento interverranno:

Stefano Ciafani, presidente di Legambiente

Angelo Gentili, responsabile agricoltura Legambiente

Gianluca Mastrocola, direttore generale FRoSTA Italia

Felix Ahlers, CEO – FRoSTA AG – in collegamento esterno

Roberto Pasi, Founder e Ceo della start-up Beeing

Gaia Giulia Di Sabatino, apicoltrice