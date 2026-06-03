Amarena, la nuova Collezione profumata L’Erbolario ispirata ai piccoli frutti succosi dell’estate

Con l’arrivo dell’estate, L’Erbolario ha scelto di celebrare uno dei frutti più amati e golosi della stagione calda: l’Amarena. Piccola, dal colore rosso lucente e dal sapore inconfondibilmente dolce-acidulo, l’Amarena è da sempre protagonista di sciroppi, confetture, liquori e dolci della tradizione italiana. Ora diventa anche l’ispirazione di una nuova, irresistibile linea di cosmetici dalla fragranza fruttata e spensierata.

La nuova Collezione Amarena L’Erbolario è già pronta ad avvolgerti con il suo Profumo: un trionfo fruttato e fiorito, in cui la nota golosa dell’Amarena, dolce e al tempo stesso tipicamente acidula, è arricchita dalla freschezza della Mela rossa ed esaltata dagli accenti delicati di Rosa e Zafferano. Vaniglia e Muschi Bianchi chiudono la fragranza con una scia zuccherina avvolgente. Disponibile nei formati da 15 ml e 50 ml, è il profumo perfetto per chi cerca una scia fruttata e luminosa da portare con sé in ogni occasione estiva.

La fragranza caratterizza anche tutta la linea per il corpo: il Bagnoschiuma con estratto e acqua distillata di Amarena, nel pratico formato da viaggio, garantisce una detersione delicata e rispettosa della pelle, lasciandola morbida e setosa con il suo profumo fruttato e invitante come Amarene appena colte. La Soffice Crema per il Corpo con estratto e acqua distillata di Amarena, dalla texture leggera e ad assorbimento rapido, è l’alleato beauty ideale per chi desidera prendersi cura della pelle con un veloce massaggio quotidiano. La sua profumazione fiorita e fruttata la rende semplicemente irresistibile.

Completano la linea due prodotti multifunzione pensati per la praticità del quotidiano: il Doccia Schiuma Scrub Solido con estratto di Amarena, che deterge delicatamente grazie alla sua schiuma e al tempo stesso esegue un efficace scrub grazie ai microgranuli di nocciolo di Amarena finemente tritati; il Lip & Cheek con estratto di Amarena, un balsamo multitasking dalla nuance rosso ciliegia perfetto per esaltare labbra e guance. Si applica con le dita distribuendolo sulle labbra per un colore pieno e sfumandolo sulle guance per un piacevole effetto bonne mine: un cosmetico da portare sempre con sé per un make-up veloce e d’effetto.

Ma qual è il segreto di questa linea? Partiamo in viaggio verso le Marche, una regione italiana dalle dolci colline, racchiusa tra montagne e mare: è proprio da qui che provengono le Amarene fresche selezionate da L’Erbolario, maturate al calore del sole e ricche di proprietà benefiche. Lavorandone la polpa, il Laboratorio di estrazione L’Erbolario ha ottenuto un estratto ricco in antociani, sali minerali e zuccheri, ingrediente cosmetico dalle proprietà antidisidratanti e addolcenti sulla pelle. Il residuo di questa lavorazione è stato poi sottoposto a una raffinata tecnica di distillazione in corrente di vapore, per ricavare una gradevolissima acqua aromatica addolcente e rinfrescante. Insieme, estratto e acqua distillata di Amarena sono il cuore cosmetico della linea: una beauty routine essenziale ma ricca, per regalare una dolce freschezza a ogni giornata.

Come le altre linee estive de L’Erbolario, anche Amarena presenta un packaging leggero e minimal, pensato per i viaggi e i weekend di vacanza, con prodotti multifunzione che consentono di prendersi cura di sé con gesti veloci. I prodotti della linea contengono fino al 97% di ingredienti di origine naturale e sono formulati senza siliconi, parabeni, tensioattivi solfati e petrolati.

La novità è già disponibile nei negozi e nello store online www.erbolario.com. Scoprila subito e lasciati avvolgere dal profumo spensierato dell’estate!