Alziamoci sui pedali

Editoriale di Francesco Loiacono, direttore della Nuova Ecologia, al numero di giugno

Non c’è mezzo più legato all’idea di vacanza della bicicletta. In montagna, al mare, sul fiume, sul lago o nei piccoli centri, andare in giro su due ruote rigenera il corpo e la mente. Le sensazioni di pace e relax di una pedalata nella natura sono impagabili. Le ha raffigurate bene, nell’illustrazione di copertina, Andrea Calisi.

Siamo convinti che nelle prossime settimane la voglia di svago correrà sui pedali e che le bici saranno protagoniste di questa estate italiana. D’altronde le biciclette stanno conoscendo un vero e proprio boom: sempre più città disegnano ciclabili e tanti territori promuovono percorsi cicloturistici. Per farci consigliare, fra i tanti possibili, qualche itinerario da esplorare, abbiamo chiesto a dodici opinion bikers di segnalarci la loro ciclovia del cuore. Ma quella che tracciamo nella nostra storia di copertina è una cartina dell’Italia aperta, in cui ognuno può aggiungere il proprio itinerario preferito e farsi guidare dalla voglia di esplorare nuovi percorsi o dalla forza nelle gambe per spingersi un po’ più in là.

Chi si è spinto sempre più in là, alla ricerca di una notizia o di una storia da raccontare, è Gianni Minà. Il giornalista e documentarista che ha fatto conoscere al grande pubblico la vita e i sentimenti dei più grandi dello sport, del cinema, della musica e della politica, nell’intervista che ci ha concesso spiega che cosa voglia dire essere un “detective della diversità”.

Anche Cristian si è spinto molto in là, violando la sua sensibilità e mettendo a dura prova il suo stomaco. È lui il protagonista della nostra inchiesta sugli allevamenti intensivi: il volontario della Lav ha raccontato a Daniele Di Stefano come riesce, facendosi assumere, a documentare e a denunciare alla magistratura le violazioni alle regole più elementari sul benessere animale. Un tema sul quale è urgente intervenire: in Italia sono allevati 23 milioni di capi di bestiame grossi e 137 di avicoli. Numeri che non producono soltanto sofferenza ma anche impatti ambientali altissimi. Un’etichettatura per il benessere animale è quanto mai urgente insomma, ma quella che sta per uscire dalle commissioni interministeriali della Salute e delle Politiche agricole, denunciano Legambiente e Compassion in world farming, potrebbe essere un’occasione sprecata.