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SOMMARIO GIUGNO 2026
PRIMO PIANO
14 La strada dei volenterosi
Nella prima Conferenza sulla transizione dai fossili, in Colombia, 57 Paesi hanno tracciato il percorso per uscire da carbone, petrolio e gas.
La roadmap sarà presentata alla Cop31, in Turchia. Ora bisogna agire
servizi di Mauro Albrizio, Marta Abbà, Alessandro Farruggia, Francesca Caprini, Lorenzo Ciccarese
PROTAGONISTI
26 “Il diritto è morto a Gaza”
Intervista a Luisa Morgantini
di Eleonora Angeloni
INCHIESTE
32 Pfas, un allarme che non si può ignorare
di Elisa Cozzarini
STORIE
36 Piovono resort
di Mariarita Persichetti
SPECIALE
51 Buon compleanno Goletta
A giugno 1986, dal porto di Genova, il varo della campagna di Legambiente sullo stato di salute del mare.
Il viaggio di Goletta Verde non si è mai fermato
servizi di Ermete Realacci, Antonio Ferro, Rita Murgese, Sebastiano Venneri, Luisa Calderaro, Ilenia De Simone, Valentina Bifulco, Stefano Ciafani
GAIA
70 Vita da lupi
Incidenti, avvelenamenti, ibridazione con i cani domestici. A colloquio con Ettore Randi sulla gestione dei lupi in Italia
di Giulia Assogna, Stefano Raimondi
TRANSIZIONE
74 Il sole arriva gratis, il permesso molto meno
di Tessa Gelisio
FUMETTO
82 Come Paz nessuno mai
di Fabio Dessì
CULTURA
88 Breve guida all’Antropocene
di Roberto Carvelli
95 Un alfabeto per il nostro tempo
di Rocco Bellantone
rubriche
10 Caos energetico
a cura di Tiziana Guerrisi
13 Petrolio ai titoli di coda
45 Un metro di misura per le microplastiche
a cura di Loris Pietrelli
47 Interazioni materiali
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
77 Almanacco
a cura di Barbanera
80 Un film che insegna a vedere
97 Come la notte al giorno
opinioni
11 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami
41 IL SENSO VERO DELLA LEGALITA’
“Litorali liberati in Campania da abusivismo e illegalità. Il riscatto di territori ricchi di bellezze”
di Enrico Fontana
43 TRA DISPERAZIONE, SFORTUNA E MOPIA FOSSILE
di Francesco Ferrante
73 I PROTAGONISTI DELLA BIOSFERA
di Domenico D’Alelio
98 COLPE DI CALORE
di Maicol&Mirko
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Marta Abbà, Mauro Albrizio, Eleonora Angeloni, Rocco Bellantone, Valentina Bifulco, Luisa Calderaro, Francesca Caprini, Roberto Carvelli, Lorenzo Ciccarese, Elisa Cozzarini, Domenico D’Alelio, Ilenia De Simone, Milena Dominici, Alessandro Farruggia, Francesco Ferrante, Antonio Ferro, Enrico Fontana, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Mariarita Persichetti, Loris Pietrelli, Stefano Raimondi, Ermete Realacci, Sebastiano Venneri, Tito Vezio Viola
Chiuso in redazione il 22 maggio 2026