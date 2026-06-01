Giugno 2026

di
Redazione
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SOMMARIO GIUGNO 2026

PRIMO PIANO
14 La strada dei volenterosi
Nella prima Conferenza sulla transizione dai fossili, in Colombia, 57 Paesi hanno tracciato il percorso per uscire da carbone, petrolio e gas.
La roadmap sarà presentata alla Cop31, in Turchia. Ora bisogna agire
servizi di Mauro Albrizio, Marta Abbà, Alessandro Farruggia, Francesca Caprini, Lorenzo Ciccarese

PROTAGONISTI
26 “Il diritto è morto a Gaza”
Intervista a Luisa Morgantini
di Eleonora Angeloni

INCHIESTE
32 Pfas, un allarme che non si può ignorare
di Elisa Cozzarini

STORIE
36 Piovono resort
di Mariarita Persichetti

SPECIALE
51 Buon compleanno Goletta
A giugno 1986, dal porto di Genova, il varo della campagna di Legambiente sullo stato di salute del mare.
Il viaggio di Goletta Verde non si è mai fermato
servizi di Ermete Realacci, Antonio Ferro, Rita Murgese, Sebastiano Venneri, Luisa Calderaro, Ilenia De Simone, Valentina Bifulco, Stefano Ciafani

GAIA
70 Vita da lupi
Incidenti, avvelenamenti, ibridazione con i cani domestici. A colloquio con Ettore Randi sulla gestione dei lupi in Italia
di Giulia Assogna, Stefano Raimondi

TRANSIZIONE
74 Il sole arriva gratis, il permesso molto meno
di Tessa Gelisio

FUMETTO
82 Come Paz nessuno mai
di Fabio Dessì

CULTURA
88 Breve guida all’Antropocene
di Roberto Carvelli

95 Un alfabeto per il nostro tempo
di Rocco Bellantone

rubriche
10 Caos energetico
a cura di Tiziana Guerrisi
13 Petrolio ai titoli di coda
45 Un metro di misura per le microplastiche
a cura di Loris Pietrelli
47 Interazioni materiali
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
77 Almanacco
a cura di Barbanera
80 Un film che insegna a vedere
97 Come la notte al giorno

opinioni
11 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami

41 IL SENSO VERO DELLA LEGALITA’
“Litorali liberati in Campania da abusivismo e illegalità. Il riscatto di territori ricchi di bellezze”
di Enrico Fontana

43 TRA DISPERAZIONE, SFORTUNA E MOPIA FOSSILE
di Francesco Ferrante

73 I PROTAGONISTI DELLA BIOSFERA
di Domenico D’Alelio

98 COLPE DI CALORE
di Maicol&Mirko

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Marta Abbà, Mauro Albrizio, Eleonora Angeloni, Rocco Bellantone, Valentina Bifulco, Luisa Calderaro, Francesca Caprini, Roberto Carvelli, Lorenzo Ciccarese, Elisa Cozzarini, Domenico D’Alelio, Ilenia De Simone, Milena Dominici, Alessandro Farruggia, Francesco Ferrante, Antonio Ferro, Enrico Fontana, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Mariarita Persichetti, Loris Pietrelli, Stefano Raimondi, Ermete Realacci, Sebastiano Venneri, Tito Vezio Viola

Chiuso in redazione il 22 maggio 2026

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LA NUOVA ECOLOGIA GIUGNO 2026
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LA NUOVA ECOLOGIA GIUGNO 2026
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Presentazione e sommario del numero di giugno 2026 della Nuova Ecologia
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La Nuova Ecologia
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