di Beppa Rigoni

Due giorni di pioggia torrenziale e l’episodio di “phőn” appena precedente così raro sul nostro territorio (una conca), mai avrebbero fatto presagire lo scatenarsi di un vero e proprio tornado la notte del 28 settembre. Da casa mia, lungo la provinciale per Trento, erano passati già lo stesso pomeriggio mezzi dei pompieri e della protezione civile e la corrente era saltata più volte per poi cessare definitivamente alle 18.

Un po’ si aspetta, ci si fa coraggio, poi ci si rassegna e si va a letto. Di dormire non se ne parla: il mio è il sottotetto di una vecchia casa, coi muri e i travi spessi di una volta. Tutto vibrava e il tetto pareva volare via a ogni incremento di un vento che, ho saputo, è arrivato a quasi 200 km/h. Ero quasi certa che mi sarei trovata a cielo aperto.

Il mattino uggioso ridimensiona il terrore e riporta alla realtà: niente energia, niente linea telefonica, niente pc, tv e cellulari, niente notizie. Ci sono voluti due giorni per riavere l’elettricità, portata in tutto il territorio da generatori installati da Enel e Terna presso le cabine Enel.

Il danno grosso si è verificato nella centrale idroelettrica di Arsiero, paese ai piedi dell’Altopiano, fornitrice di tutto il territorio. I tempi di riattivazione si prevedono lunghi e i generatori, va ricordato, vanno a gasolio.

Ma queste sono le evidenze, ancora non si sapeva del disastro che aveva colpito le aree boschive sia qui che nel bellunese. Ma noi, in confronto, siamo fortunati: non esistono corsi d’acqua superficiali. Il nostro è un territorio carsico, un colabrodo che fa filtrare le precipitazioni nel bacino imbrifero dell’Oliero, 1.000 metri più a valle. Pertanto, non abbiamo memoria di smottamenti, allagamenti, frane. I post e i media hanno infine mostrato al mondo le sconvolgenti immagini dei fenomeni causati dalla mutazione climatica.

Danni alle abitazioni, pochi: qualche lamiera o tegola volata via (è successo anche a me), danni alle persone zero. Un abete ha beccato dietro l’abitacolo un furgone e l’autista è rimasto illeso. Danni ai boschi, tanti: 300.000 gli abeti caduti, forse di più. Lo scirocco proveniente da sud-ovest, ha letteralmente abbattuto e ‘pettinato’ verso nord intere fasce di abeti rossi. Sì, gli alberi scelti per la piantumazione dopo la prima guerra, grazie alla loro velocità in crescita e capacità di adattamento, sono correi del disastro. Quelli caduti avevano fra gli 80 e i 90 anni, il che aveva avviato il taglio boschivo programmato.

La scelta di una monocoltura è stata esiziale: è dalla biodiversità che viene la salvezza e la salute di un bosco. Concetto, ribadito da Daniele Zovi, generale della Forestale, grande esperto del suo territorio d’origine, interpellato sul dopo in un’intervista a un giornale locale. Il suo consiglio: “Ripiantare il bosco pre-bellico, fatto di faggi, noccioli, roveri, larici, pini”.

L’abete rosso, dalla crescita veloce, è dotato di radici brevi e laterali, come si vede dalle foto: sembra programmato per essere abbattuto. I larici invece, flessibili e con radici in profondità, sono rimasti in piedi.

Domenica 4 novembre nella trasmissione Non è l’arena, nel corso del collegamento con Gian Antonio Stella (asiaghese doc), il giornalista ha espresso perplessità sul mantenimento di quel patrimonio boschivo che lui conosce bene. Il suo è anche il mio pensiero, perché fenomeni così vistosi derivano da più concause.

Il dopo, dicevamo. Il dopo è subito, è effettuare in tempi brevi lo sgombero delle piante, che a terra marciscono e intaccano anche quelle sane. Sono state perciò contattate aziende d’oltralpe perché inviino loro tecnici e loro macchinari innovativi. Ma l’inverno è alle porte e le prime nevicate tomberebbero qualsiasi iniziativa. Che farsene a maggio prossimo di tonnellate e tonnellate di legname marcio?

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook