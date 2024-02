Cresciuto spontaneamente nella località di Olmo, ospita una ricca vegetazione e 125 coppie di uccelli. L’impegno di Legambiente e altre associazioni per il suo riconoscimento e la sua tutela

di MICHELA BENEDETTI*

A Olmo, località nel comune di Altavilla Vicentina in provincia di Vicenza, nelle vicinanze di numerosi insediamenti industriali, poco lontano dai centri urbani e a meno di un centinaio di metri dall’arteria stradale SR 11, è nato un bosco nel più assoluto silenzio. Un piccolo bosco di circa 2 ettari. È un luogo incantato dove ci si può specchiare nelle acque delle risorgenze che danno origine alla roggia Poletto, che alimentano più a nord il corso principale del fiume Retrone.

Qui la ricca vegetazione la fa da padrona: pioppi neri, salici bianchi, platani ibridi, farnie, ontani, olmi campestri, salici cenerini, noccioli e sanguinelle. È un luogo di pace e gli aironi lo hanno scelto dal 1995 per nidificare. In questo sito, infatti, è presente una garzaia che attualmente ospita 125 coppie di uccelli censite nel 2021. La garzaia è la più grande, in quanto a numero di nidificazioni, della provincia di Vicenza. Il piccolo bosco, per le sue caratteristiche ambientali, ospita anche altre specie di avifauna, soprattutto nei periodi di migrazione.

Tre le associazioni che si sono prese a cuore la tutela di questi due ettari ci sono Legambiente Ovest Vicentino, Wwf Vicenza-Padova, Lipu Sezione di Vicenza. Dopo un colloquio con il Comune di Altavilla Vicentina, e aver appurato che l’area non era stata riconosciuta come boscata nella redazione dello strumento urbanistico comunale (P.A.T.), le associazioni hanno deciso di interpellare gli organi competenti per richiedere una “verifica di superficie boscata ai fini del riconoscimento della qualità di bosco” (ai sensi della legge regionale n. 52 del 13 settembre 1978 e delle norme nazionali di settore).

Il sopralluogo è stato effettuato da un funzionario dei Servizi forestali di Vicenza che ha finalmente riconosciuto l’area come bosco. Il 22 marzo 2023 è così nato un bosco.

La speranza è che questo riconoscimento possa rappresentare l’inizio di una serie di azioni di tutela nei confronti di questo polmone resiliente, azioni che andranno a beneficio dell’ambiente ma anche dell’intera collettività.

*Legambiente Ovest Vicentino