Alpi, risposte dal basso per le terre alte

L’estate è stata particolarmente dura per le nostre montagne, dalle temperature mai così elevate in quota alla tragedia della Marmolada. Per resistere servono scelte innovative di sviluppo locale. Come quelle premiate da Legambiente

Imponenti vette, alte oltre 4.000 metri, dalle forme monumentali, a tratti spigolose. Massicci che sfiorano il cielo avvolti dal silenzio, con sentieri che scendono fino a valle, tra pianori e boschi. Paesaggi mozzafiato impreziositi da laghi e torrenti. Stiamo parlando delle Alpi, la catena montuosa più importante d’Europa e tra le più belle al mondo. Preziosi scrigni di biodiversità e memoria storica delle guerre che si combatterono anche in quota, sono una meta turistica amata e apprezzata in ogni stagione da visitatori di tutto il mondo. Qui si possono scalare le vette più alte della Penisola – dal Monte Bianco (4.810 metri s.l.m) alla punta Dufour del Monte Rosa (4.634) e al Cervino (4.478) – ma anche optare per un turismo a passo lento tra piste ciclabili, passeggiate nei boschi o nei borghi.

La bellezza delle Alpi, come quella degli Appennini, sta proprio nel contatto con la natura, i territori e le comunità locali di questi luoghi. Gente tenace e caparbia che si trova ad affrontare i problemi causati dallo spopolamento delle aree montane e dagli impatti che la crisi climatica sta avendo sulla montagna. Il caldo estremo di questa estate, segnata da ondate di calore, incendi e temperature mai così bollenti, ha fatto sì che lo zero termico sia arrivato a toccare i 4.800 metri d’altezza. Un dato preoccupante, che insieme alla tragedia della Marmolada di inizio luglio con undici persone morte per il crollo del ghiacciaio, imputabile proprio alle temperature troppo elevate, ci restituisce l’enorme gravità della situazione. «La combinazione fra clima mite e mancanza di neve dello scorso inverno, sommati alle alte temperature registrate questa estate – spiega Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi per Legambiente – hanno costituito una sorta di tempesta perfetta per la montagna, rendendola molto più fragile e pericolosa. Ovunque sui ghiacciai si scorgono ruscelli d’acqua, i torrenti impetuosi che ne derivano raccontano un’emorragia senza pari. Per questo è fondamentale mettere in campo scelte innovative di sviluppo locale, con forti azioni di mitigazione e di adattamento per il turismo come per tutti gli altri ambiti».

Tante comunità, imprese e startup, amministrazioni locali e singoli cittadini hanno deciso di puntare su green e soft economy

In questi anni una prima risposta è arrivata dal basso: da tante comunità, imprese e startup, amministrazioni locali e singoli cittadini, che attraverso progetti innovativi basati su green e soft economy hanno deciso di valorizzare il territorio montano rispettando l’ambiente, dimostrando un modo diverso di vivere e costruire lo sviluppo locale. Le Alpi stanno diventando così sempre più culla di esperienze virtuose in grado di puntare su sostenibilità ambientale, agricoltura e filiera agroalimentare, servizi smart, come raccontano le 19 “bandiere verdi” assegnate da Legambiente all’arco alpino in questo 2022.

Rinascimento in Valle Maira

Memoria storica di questo impegno sono i coniugi Maria e Andrea Schneider, tra i pionieri del turismo dolce in Valle Maira (Cn). Arrivati qui circa trent’anni fa, e rimasti incantati dalla bellezza della natura, hanno saputo interpretare da subito il bisogno di un turismo vicino alla naturalità dei luoghi e farne un’opportunità di sviluppo, facendo diventare questa valle una terra ambita per le vacanze. Maria, venuta a mancare lo scorso aprile, era la storica albergatrice e cofondatrice del Centro culturale di Borgata San Martino di Stroppo, insieme al marito Andrea (morto nel marzo 2004, nda). «Gli Schneider – racconta Paola Brivio, collaboratrice di Maria e oggi gestore del centro – hanno sempre rispettato il territorio e le persone e avevano una visione innovativa e rispettosa dell’ambiente. Già trent’anni fa, ad esempio, avevano installato i primi pannelli solari e si sono dati da fare per ripristinare vecchi sentieri di collegamento in disuso, creando i percorsi occitani per il trekking». Il grande insegnamento che hanno lasciato a Paola è “affrettati con calma”, ossia “bisogna fare tutto quello che c’è da fare ma con calma, interiore ed esteriore, e con il cuore”. Tra le altre attività che porta avanti il centro, c’è anche quella di ospitare mostre di artisti internazionali e italiani.

Radici di comunità

Dalla provincia di Bergamo, da Dossena, arriva la bella storia della cooperativa di comunità “I Rais”, nata nel 2016 grazie a un gruppo di giovani tra 20 e 25 anni che stanno rilanciando l’economia locale e contrastando l’abbandono del territorio attraverso l’offerta di servizi di carattere sociale, la valorizzazione dei prodotti locali e la promozione di attività turistiche. In dialetto bergamasco, i raìs significa le radici. «Nel nostro logo – spiega Lidia Alcaini, presidente della cooperativa – vi è una base solida, rappresentata dalle radici da cui nasce una pianta rigogliosa, pronta a dare nuovi frutti, che speriamo siano le nostre azioni. Tra i servizi che offriamo c’è la manutenzione del verde, mensa e pasti a domicilio, servizi educativi per far conoscere ai ragazzi il territorio». Dal 2019 la cooperativa gestisce anche la “Trattoria Alpina”, che serve piatti a km zero seguendo le ricette “delle nonne” e usando materie prime di qualità. Inoltre, si occupa della stagionatura, commercializzazione e vendita del Minadùr, formaggio che stagiona tre mesi nella Miniere di Dossena, posto a 350 metri dall’ingresso a una temperatura e a un’umidità costante. «Ci stiamo anche avvicinando all’agricoltura e alla botanica – continua Lidia – con un nuovo progetto che ha al centro lo zafferano di montagna e il gin. Speriamo che sempre più persone capiscano il nostro impegno e le iniziative che stiamo portando avanti».

Vetrine digitali

Innovazione sociale, rete e connessioni sono tra le parole al centro della cooperativa sociale Cramars (Ud), che porta avanti diverse attività: dalla formazione professionale alle iniziative legate alla conoscenza del territorio, per arrivare a quelle più tecnologiche. Tra queste c’è “ProXima”, la prima vetrina digitale di prossimità per l’acquisto di prodotti e servizi che favorisce la permanenza dei piccoli negozi di montagna e facilita l’accesso a beni e servizi. Si tratta di un “totem” interattivo, dotato di schermo con tecnologia touch, che consente di fare acquisti o prenotazioni online. Il progetto, nato nel 2021 in periodo di pandemia, spiega Vannio Treu, voce storica della cooperativa di cui è stato presidente per vent’anni, «è sperimentato in cinque negozi, quattro situati in aree interne del Friuli-Venezia Giulia e uno in Veneto. La parola chiave è innovazione sociale, occorre cambiare il paradigma, l’innovazione deve essere costruita. Inoltre con ProXima diamo una risposta concreta alle esigenze emerse dall’indagine “Gli ultimi. Forme di welfare comunitario”, ossia la disponibilità dei gestori dei negozi di prossimità alla plurifunzionalità commerciale e all’innovazione digitale, rispondendo così alle nuove esigenze di abitanti e turisti».

«Le storie di sostenibilità ambientale che abbiamo premiato con “Carovana delle Alpi” – conclude Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – lasciano ben sperare. Oggi la montagna può assumere nuovi significati e valori, non più come territorio disagiato ma, al contrario, come spazio dinamico capace di fornire risposte concrete alla crisi ambientale, a partire da stili di vita improntati sulla sostenibilità. Ma perché ciò accada, al pari della città, deve saper rispondere ai bisogni dei cittadini coraggiosi che hanno scelto di fermarsi o di ritornare in questi luoghi».

Vent’anni in carovana

Da vent’anni Legambiente, con “Carovana delle Alpi”, racconta l’arco alpino attraverso le tante storie di sostenibilità ambientale, premiandole con le “bandiere verdi”. Ma al tempo stesso punta il dito anche contro quelle pratiche dannose che lacerano il territorio montano assegnando le “bandiere nere”. In questi anni, l’associazione ambientalista ha censito 459 situazioni: 241 i progetti meritevoli della bandiera verde, 218 quelli destinatari della bandiera nera. Dieci i vessilli neri assegnati quest’anno: tre in Piemonte, uno in Valle d’Aosta, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e uno “speciale” per le Marche. (dal mensile di settembre)