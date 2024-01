Alpi, Pfas rintracciati sulle piste da sci

Una ricerca internazionale ha individuato 14 diversi tipi di sostanze chimiche Pfas utilizzati nella sciolina ma vietati in competizioni agonistiche per la tossicità

Non solo nell’acqua. Residui di Pfas, noti anche come inquinanti eterni per la loro persistenza, sono stati ritrovati anche sulle piste da sci delle Alpi austriache. La principale indiziata sarebbe la sciolina, sostanza che viene utilizzata per rendere gli sci più scorrevoli, in modo da poter percorrere le piste più velocemente. Sono i risultati di una collaborazione tra il James Hutton Institute di Aberdeen e l’Università di Graz in Austria, guidata dalla biochimica Viktoria Müller. Lo studio ha rivelato la presenza di 14 diversi tipi di sostanze chimiche Pfas nel suolo di località sciistiche delle Alpi austriache a livelli molto più alti rispetto a quelli delle aree alpine normalmente non utilizzate per lo sci.

Alcuni Pfas sono stati dichiarati corresponsabili di tumori, malattie della tiroide, problemi al sistema immunitario e alla fertilità, nonché a difetti dello sviluppo nei bambini non ancora nati. Per questo, la sciolina contenente sostanze Pfas è stata recentemente bandita da alcune stazioni sciistiche di alto livello e nelle gare professionistiche a causa del rischio di tossicità.

La ricercatrice principale Viktoria Müller ha dichiarato al Guardian: “Queste sostanze chimiche sono chiamate “eterne” perché hanno bisogno di centinaia di anni per decomporsi. Per questo motivo potrebbero accumularsi o diffondersi nell’ambiente, compresi i sistemi di acque sotterranee, che rappresentano per noi la preoccupazione principale”.

Gli Pfas sono un gruppo di circa 10.000 sostanze chimiche prodotte dall’uomo e ampiamente utilizzate nei processi industriali, nelle schiume antincendio e nei prodotti di consumo.

Secondo Müller: “Anche dove non si scia ci sono ancora piccoli rilevamenti a causa dell’ampia diffusione di questa sostanza chimica nell’ambiente”.