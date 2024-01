L’almanacco di gennaio, secondo Barbanera

Arredamenti di pallet, semplici e originali

Ecco qualche facile accorgimento per realizzare divani, letti o tavolini “informali”

Si trovano ormai molti arredi realizzati con i pallet – pancali da trasporto – e molti libri e siti che insegnano come farli. I pallet sono economici ed ecologici ma nel trasporto possono entrare in contatto con batteri. È bene dunque avere qualche accorgimento. Prima di utilizzarli vanno lavati con una spazzola, sapone di Marsiglia o meglio ancora liscivia, detergente preparato con cenere di legna, ottimo sbiancante e disinfettante. Una volta lavati, sciacquati e asciugati, vanno levigati, meglio se con una levigatrice orbitale per legno, e trattati con cere o verniciati. A questo punto sono pronti per diversi utilizzi, dal balcone al soggiorno. Semplicemente accostati, sovrapposti e muniti di materasso e cuscini, diventano divani o letti. Considerando che sono pesanti, è meglio munire il pallet inferiore di rotelle grandi con fermo. Volendo, sopra un pallet, possiamo fare un piano di vetro temperato, sempre con rotelle, per avere un comodo tavolino.

Pollice bio

Piccoli ripari

Contro i rigori dell’inverno, lasciamo piccoli mucchi di rami secchi e foglie sotto cespugli e siepi per dare riparo a tutti quegli animali utili al mantenimento dell’equilibrio ecologico, come ricci, rospi e rane, uccelli. Quando tornerà la bella stagione si trasformeranno in formidabili predatori dei parassiti che danneggiano le piante: averli sarà davvero un bene per tutti.

Frutti e ortaggi da non dimenticare

Zenzero, nuovo arrivato!

Il Zingiber officinale arriva dall’Asia. Se le sue radici sono ormai una presenza abituale anche da noi, pochi ne conoscono la pianta, che cresce bene in Italia, in zone calde, vicine alle coste o al Sud. Si moltiplica in primavera, tagliando i rizomi lungo le sezioni naturali. Una volta rimarginati i tagli, si interrano: spunteranno germogli in 15-20 giorni. Ricco di proprietà benefiche, bollito in acqua con aggiunta di limone e miele, è utile contro i raffreddori. Ottimo insieme a carni, frullati e succhi.