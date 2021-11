Almanacco Barbanera 2022, una storia lunga 260 anni

Disponibile in tutte le edicole e librerie d’Italia l’edizione 2022, con il calendario e gli interventi di Federico Quaranta per festeggiare la ricorrenza

Anno speciale per l’Almanacco Barbanera giunto al traguardo dei suoi 260 anni. La storica edizione, l’Almanacco più celebre e longevo d’Italia, si conferma amatissima dai suoi lettori che trovano nelle sue pagine consigli, buone pratiche, saggezze per il vivere quotidiano. Perché Barbanera è da sempre un amico fidato, guida tra i mesi dell’anno, per uno stile di vita in armonia con il respiro del cielo e della Terra, con le fasi della Luna e con il ritmo delle stagioni. Dichiarato dall’Unesco Memoria del Mondo Patrimonio dell’Umanità, l’Almanacco è un incontro straordinario di tradizione e attualità, è edizione al passo con i tempi per costruire un presente e un futuro migliori. Per tutto questo l’Almanacco 2022, e anche l’atteso Calendario, sono già in tutte le edicole e librerie d’Italia, pronti a dispensare l’immancabile augurio per un anno di felicità. Riservando anche una bella sorpresa.

L’amato long-seller, dove antiche saggezze dialogano con il tempo contemporaneo, giunge quest’anno in compagnia di un amico d’eccezione, Federico Quaranta, il noto autore e conduttore di Linea Verde e di altre trasmissioni di successo. Un compagno di viaggio che con il saggio Barbanera intreccia racconti, idee, passioni. Un dialogo felice tra memoria e quotidianità, tra un filosofo di 260 anni e un narratore del presente, interpreti di uno stile di vita che non dimentica le radici, accoglie storie e tradizioni. Così mese dopo mese, sul solco delle stagioni, le sue pagine entrano con vitalità nel cuore delle giornate, sul filo di una secolare sapienza, con un proverbio, una previsione meteo, un segreto per fare la cosa giusta al momento giusto. Per uno stile di vita all’insegna di consapevolezza, armonia e sostenibilità, che schiude al lettore scenari a volte dimenticati, che sanno di buono, che fanno bene al mondo. Poi come sempre, l’Almanacco distilla i suoi secoli d’esperienza in suggerimenti per la casa, la famiglia, l’orto, il giardino, un piccolo balcone. Per il benessere di corpo e mente, per gli impegni, il tempo libero o un fine settimana alla scoperta del Belpaese. Ma non è tutto qui. Oggi l’Almanacco è anche un orto giardino delle stagioni che circonda la redazione, ed è la Fondazione Barbanera 1762, dove la memoria intreccia ogni giorno le sue storie con il presente, per rendere più saggio il mondo e cogliere dal passato

nuove strade per un domani migliore.