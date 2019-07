Anche per il 2019 non poteva mancare l’appuntamento con l’Almanacco Barbanera, arrivato alla sua 257esima edizione. Un classico del buon vivere che proprio dalla città di Foligno, in Umbria, ha mosso nel 1762 i suoi primi passi, ed oggi entra in casa portando con sé i saperi di una tradizione dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Piacevole, utile e pratico, guida preziosa nei giorni dell’anno, il nuovo Almanacco è già in edicola dal 3 novembre, con due preziosi regali: Il Calendario la Luna in casa e Oroscopo di Barbanera 2019.

Per quest’anno è stata scelta una veste grafica al passo con i tempi, ricco di pagine dove scorre la linfa della Terra, sferzata di energia per alleggerire tempi e impegni, con il consiglio giusto al momento giusto, con i piccoli segreti, il saper fare, i proverbi, il Sole, la Luna, la semplice efficacia di giornate vissute seguendo il tempo delle stagioni.

Perché Barbanera è stile di vita, sostenibile, consapevole, in armonia con la tradizione che incontra l’attualità. Pronto a svelare la bellezza e l’utilità di una Luna nuova o Piena, a coglier la meraviglia di un seme che germoglia, la gioia di una buona ricetta cucinata per fare festa. E scoprire che quella Luna può anche esserci alleata durante un bagno rilassante o sorseggiando una benefica tisana. O scoprire i segreti dello yoga, o nuove mete per il tempo libero. Varie sono le rubriche, buone pratiche per il benessere, il tempo libero, la casa, l’orto e il giardino. Seguendo i ritmi del tempo naturale, per ogni giorno dell’anno, per ogni età.

Ritrovando il piacere delle piccole cose, ma prendendosi anche cura del Pianeta. Semplici accorgimenti per un approccio consapevole e sostenibile, filo rosso che percorre ogni rubrica con una filosofia “ecocompatibile”, dal risparmio energetico, a quello idrico, alle energie alternative, alla lotta contro lo spreco.

Valori, comportamenti virtuosi che l’Almanacco, ambientalista ante litteram – parla di ecologia già nell’Ottocento! – condivide ogni mese con illustri personalità del nostro tempo – intellettuali, scienziati, letterati, ambientalisti, giornalisti… – 12 amici di Barbanera per un “dialogo” sui grandi temi di una contemporaneità che ci chiede di conciliare progresso, tecnologia e amore per la Terra.

