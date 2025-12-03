mercoledì 3 Dicembre 2025
Diritti

Sud est Asiatico devastato dalle alluvioni, le vittime sono oltre 1100

Redazione
di Redazione
0
0
alluvione Asia Sri Lanka
© UNICEF/UNI908618/InceptChange
Gravissime le conseguenze in Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Malesia. Tempestivi gli aiuti di Oms e Unicef, che riferisce: “in Sri Lanka colpiti 275mila bambini”

Il Sud est asiatico è devastato dalle alluvioni. Gravissime le conseguenze in Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Malesia, con oltre 1100 vittime. Un bilancio destinato a crescere.

In Indonesia, a essere devastata è soprattutto l’isola di Sumatra, dove si contano almeno 600 morti. In Sri Lanka invece, secondo il Disaster Management Centre, le vittime sarebbero 410, con altre 336 persone disperse dopo una settimana di forti piogge. È il peggior disastro naturale del Paese dallo tsunami nell’Oceano Indiano del 2004. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), è “un altro promemoria di come il cambiamento climatico sta provocando fenomeni meteorologici sempre più frequenti ed estremi, con effetti disastrosi”, ha osservato da Ginevra il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. “L’Oms sta dispiegando sul terreno squadre di risposta rapida e sta distribuendo beni di prima necessità“.

Il ciclone Ditwah ha lasciato i bambini di tutto lo Sri Lanka ad affrontare una crisi umanitaria sempre più grave. Dopo aver colpito la costa orientale nelle prime ore del 28 novembre, la tempesta ha causato inondazioni diffuse e frane devastanti. Secondo le stime iniziali, tra gli 1,4 milioni di persone colpite ci sono oltre 275.000 bambini, anche se l’interruzione delle comunicazioni e il blocco delle vie di accesso fanno supporre che il numero effettivo possa essere ancora più elevato.

I gravi danni alle abitazioni e alle infrastrutture vitali, insieme all’interruzione dei servizi essenziali, hanno causato sfollamenti su larga scala e aumentano il rischio di epidemie, malnutrizione, condizioni di vita insicure e grave stress emotivo tra i bambini.

“L’Unicef rimane estremamente preoccupato per la distruzione che il ciclone ha causato per i bambini e ai servizi essenziali da cui dipendono per la loro sicurezza e il loro benessere. Siamo solidali con le famiglie che hanno subito perdite e sfollamenti ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a coloro che piangono i propri cari”, ha dichiarato Emma Brigham, Rappresentante dell’Unicef in Sri Lanka. “I bambini hanno urgente bisogno di aiuto. È una corsa contro il tempo per raggiungere le famiglie più vulnerabili che hanno un disperato bisogno di servizi salvavita”, ha aggiunto. “E anche se il ciclone è passato, le conseguenze non sono finite”.

Il ciclone non farà che aggravare le difficoltà delle comunità più vulnerabili dello Sri Lanka, che stanno ancora subendo le conseguenze di shock successivi, tra cui la crisi economica del 2022. Secondo un rapporto della Banca Mondiale del 2025, la povertà è più che raddoppiata dal 2019, passando dall’11,3% al 24,5%. Per milioni di famiglie, la vita rimane insostenibile, con i bisogni primari sempre più irraggiungibili.

L’Unicef Sri Lanka si sta coordinando strettamente con il Governo, le autorità nazionali e i partner per valutare la situazione e ha iniziato a fornire sostegno salvavita. Per rispondere alle esigenze urgenti dei bambini e delle famiglie nei distretti più colpiti, l’Unicef sta intensificando i propri sforzi e chiedendo ulteriori finanziamenti per fornire acqua potabile, generi alimentari essenziali, sostegno psicosociale e kit educativi di emergenza ai bambini sfollati e alle madri che ne hanno più bisogno.

Summary
Sud est Asiatico devastato dalle alluvioni, le vittime sono oltre 1100
Article Name
Sud est Asiatico devastato dalle alluvioni, le vittime sono oltre 1100
Description
Gravissime le conseguenze in Sri Lanka, Indonesia, Thailandia e Malesia. Tempestivi gli aiuti di Oms e Unicef, che riferisce: "in Sri Lanka colpiti 275mila bambini"
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Riceverai in omaggio la raccolta degli scritti di Alex Langer
“In ricordo di un caro amico” raccoglie i migliori articoli di Alex Langer per Nuova Ecologia. A 30 anni dalla sua scomparsa, un gesto per ricordare un militante, un costruttore di ponti, un pensatore scomodo e necessario.
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH