Oltre 5 milioni di persone non dispongono più di fonti di acqua potabile sicure e più di 6 milioni non hanno più impianti igienici domestici: i dati dell’Unicef denunciano una situazione allarmante

Secondo l’UNICEF, in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Pakistan, le strutture sanitarie riportano livelli allarmanti di malnutrizione acuta grave tra i bambini nelle aree colpite. Il bilancio delle analisi è di più di 1 bambino su 9 sotto i cinque anni assistito nelle strutture sanitarie delle aree soggette a inondazioni del Sindh e del Balochistan. In totale, su oltre 22.000 bambini monitorati dagli operatori sanitari dal settembre 2022 presso le strutture sanitarie delle regioni, è stata diagnosticata a più di 2.630 bambini. La malnutrizione acuta grave è una condizione pericolosa per la vita, che indebolisce l’intera funzionalità del sistema immunitario. Le donne in stato di gravidanza malnutrite rischiano inoltre di dare alla luce bambini con basso peso alla nascita che saranno a loro volta malnutriti.

“Non lanceremo mai un allarme abbastanza forte”, ha dichiarato Abdullah Fadil, Rappresentante dell’UNICEF in Pakistan. “Siamo di fronte a un’emergenza nutrizionale che minaccia la vita di milioni di bambini. Senza un’azione immediata, ci dirigeremo verso un risultato catastrofico che minaccia lo sviluppo e la sopravvivenza stessa dei bambini. Siamo grati per il sostegno fornito finora dalla comunità globale, ma serve fare molto di più per salvare le vite dei bambini”.

Anche prima delle devastanti inondazioni, la metà dei bambini che vivevano nei distretti attualmente colpiti dalle alluvioni era già affetta da malnutrizione cronica, una condizione irreversibile che blocca la crescita e lo sviluppo fisico e cognitivo dei bambini. Al contempo, più del 40% delle madri soffriva di anemia. Ora oltre 25 milioni di bambini e donne in tutto il Pakistan, tra cui più di 7 milioni di bambini e donne nelle aree colpite dalle alluvioni, hanno bisogno di accedere immediatamente a servizi nutrizionali essenziali.

Insieme al governo pakistano, al World Food Programme e ad altri partner, l’UNICEF ha istituito 271 centri ambulatoriali di trattamento terapeutico per la prevenzione, l’individuazione e il trattamento dei casi di malnutrizione acuta grave e di altre forme di malnutrizione. L’UNICEF sta inoltre lavorando per espandere i servizi nutrizionali attraverso 73 team sanitari mobili negli 84 distretti colpiti dalle alluvioni, insieme ai servizi sanitari, idrici e igienici e di protezione che sono fondamentali per salvare le vite dei bambini.

La mancanza di acqua potabile e di igiene aumenta il rischio di malnutrizione, poiché l’acqua non sicura può causare diarrea e impedire ai bambini di assumere le sostanze nutritive di cui hanno bisogno per sopravvivere. Oltre 5 milioni di persone non dispongono più di fonti di acqua potabile sicure e più di 6 milioni non hanno più impianti igienici domestici. Di conseguenza, la percentuale che utilizzano aree all’aperto come servizi igienici è aumentata da un quinto prima delle alluvioni a oltre un terzo della popolazione. Così, le malattie legate all’acqua si stanno rapidamente diffondendo tra i bambini e le famiglie e sono in forte aumento anche i casi di malaria, febbre dengue, malattie della pelle, infezioni respiratorie e altre patologie. In risposta, l’UNICEF sta fornendo ogni giorno 2 milioni di litri di acqua potabile, riabilitando i sistemi idrici, distribuendo kit igienici e fornendo servizi igienici.

L’UNICEF chiede sostegno da parte della comunità internazionale per raggiungere oltre 7 milioni di bambini, ragazze e donne adolescenti che hanno bisogno di servizi nutrizionali, oltre 5 milioni di persone che hanno bisogno di acqua potabile e oltre 6 milioni di persone che hanno bisogno di servizi igienici.