Brasile, alluvioni nello stato di San Paolo: almeno 48 le vittime

Precipitazioni record nella storia del Paese, oltre 680 millimetri in 24 ore. La zona più colpita è quella di Bertioga. Decine i dispersi e gli sfollati

Secondo i dati del Centro nazionale per il monitoraggio e l’allerta dei disastri naturali (Cemaden) e dell’Istituto nazionale di meteorologia (Inmet), le piogge cadute tra sabato 18 e domenica 19 febbraio sulla costa nord dello Stato di São Paulo sono state le più intense registrate in 24 ore nella storia del Paese. In tutto lo Stato, 1.730 persone sono senza casa e 766 senza alloggio. A Bertioga, la zona più colpita, sono stati segnalati frane, allagamenti, caduta di alberi e black out di corrente. Oltre 680 millimetri di pioggia caduti in 24 ore.

A oggi il numero delle vittime sale a 48, soprattutto a causa delle frane che hanno colpito le città costiere a nord della metropoli di São Paulo. Un numero destinato a crescere perché i soccorritori, ancora in azione, contano più di 40 dispersi. Ad aggravare una situazione già critica, le pessime condizioni meteorologiche che stanno rendendo sempre più difficili le operazioni di salvataggio. La città maggiormente colpita è quella di São Sebastiao, a circa 200 chilometri a nord est da San Paolo.

Chuva no litoral foi a maior registrada no Brasil; entenda acúmulo de água https://t.co/LJGzpVXrZS — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) February 21, 2023

Secondo i meteorologi, considerato il periodo dell’anno in cui si è verificato, è un evento estremo storico, determinato da cinque fattori che hanno causato inondazioni e frane:

Bassa pressione sulla costa di San Paolo;

Fronte freddo proveniente dal mare;

Venti caldi provenienti da nord-est;

Nuvole con molta acqua;

Presenza della catena montuosa della Serra do Mar.

Questi cinque fattori avrebbero confluito sulla costa settentrionale di San Paolo, “come se avessero circondato le nuvole e le avessero fatte concentrare in un’unica area per un lungo periodo”. Il meteorologo del Cemaden Giovani Dolif ha spiegato il carattere atipico dell’evento dichiarando a O globo che “Il numero di morti supera già la tragedia di Franco da Rocha, nel 2022, con la frana che uccise 18 persone. In quell’occasione le precipitazioni accumulate furono di 70 millimetri in 24 ore”.

Molte delle case di fortuna costruite su ripidi pendii della costa di San Paolo non sono riuscite a resistere alla forza dell’acqua. Si stima che più di nove milioni di persone in Brasile vivano in aree soggette a frane o inondazioni. Con previsioni di pioggia più intense per i prossimi giorni, almeno 2.500 persone hanno abbandonato le loro case per rifugiarsi in edifici più robusti.